Hace menos de diez años, como todo adolescente que ama el fútbol, Gustavo Dulanto tomaba asiento en el mueble de su casa tras encender la TV, la consola de Play Station y así enfrentar a los mejores equipos de Europa en la Champions League. Ahora, está a solo días de debutar en el certamen continental, pero en una especie de ‘modo carrera’, en la vida real, luego de acceder a la fase de grupos con Sheriff Tiraspol de Moldavia.

Los deseos de seguir creciendo en el ámbito futbolístico -luego de su experiencia en el Boavista de Portugal- hicieron que el desafío que se le presentó, en un exótico país, sea el elegido por el defensa nacional. No conocía mucho sobre su nuevo club, tuvo que apoyarse en Google y...

“El contacto se da con mi representante. Cuando me comentó sobre la posibilidad de jugar en Sheriff Tiraspol, me habló que era multicampeón de Moldavia y que estaba en la fase previa de la Champions League. Me tocó averiguar más datos por Internet, también”, sostuvo el Gustavo Dulanto en diálogo con Depor.

Su vida en Moldavia

Llegar a un país - con 3.350 millones de habitantes - que no es el tuyo es una de las cosas más comunes para un futbolista, pues forma de la carrera y de la preparación deportiva en la actualidad. Sin embargo, no conocer mucho del mismo (Molvadia es un país independiente hace solo 31 años) y de algunas costumbres pueden hacer que -en ocasiones- te sientas raro, tal y como le ocurrió al jugador del Sheriff Tiraspol durante uno de sus duelos oficiales con el club, formando parte de las curiosidades y experiencias que le toca a un profesional.

“En un partido silbé para llamar a un compañero y me indicaron que acá no se puede hacer eso porque tienen la creencia de que con ello no llegarían los pagos a fin de mes. Igual, lo sigo haciendo dentro de los partidos, cuando no llegan a oír mis gritos”, confesó Gustavo Dulanto, quien lidia con varias lenguas desde su llegada hace siete meses atrás: en Moldavia, hay sectores que habla el rumano, como también el ucraniano como el ruso.

Dulanto es uno de los capitanes del Sheriff Tiraspol. (Foto: Agencias)

Cabe destacar que más aún en el caso del territorio en donde se encuentra la institución, debido a una disputa interna, Transnistria está dentro de Moldavia, pero se rige bajo leyes y creencias propias. Esto le ha permitido a Sheriff Tiraspol sumar diversas culturas, haciendo que la comunicación que prevalece no sea en el idioma natal, sino el que la mayoría habla dentro de la plantilla.

“El idioma que predomina en la ciudad en la que estoy es el ruso, pero en el equipo hay deportistas de varias nacionalidades, por lo que, principalmente, se habla inglés. Con ese idioma me dejo entender bastante acá”, acotó el exjugador de Universitario de Deportes.

La fiebre internacional del Sherrif

Asimismo, la sorprendente campaña de Sheriff Tiraspol capturó la atención de varios amantes del fútbol, quienes han dado a conocer abiertamente su apoyo al equipo durante la próxima edición de la Champions League. Perú no es la excepción, por lo que Gustavo Dulanto se siente más que motivado en hacer las cosas bien en el torneo, en representavidad de nuestro país, así como la posibilidad de que lleguen otros embajadores al torneo.

“Me han escrito bastante alentado al equipo. Solo me queda agradecerles de todo corazón y decirles que sigan al Sheriff Tiraspol. Somos de un país chiquito del que en Perú no se conoce mucho. Aquí hay gente que está luchando por su sueño y que ya logró algo histórico como club”, indicó el zaguero central.

Los hinchas de Sheriff crecieron en el mundo. (Foto: Instagram)

El recuerdo de Garcilaso que usó como motivación

El 29 de enero de 2019 será una fecha que quedará grabada en Gustavo Dulanto. Y es que, más allá del error que le costó la eliminación a Real Garcilaso en la Copa Libertadores, el ahora defensa de Sheriff encontró una motivación extra para seguir aprendiendo y seguir creciendo en el deporte que tanto ama.

“A raíz de ello, disfruto el doble lo que me está sucediendo. Siempre he trabajado y Dios me ha bendecido. En la vida uno comete errores, pero el ser futbolista te hace una persona reconocida y estás más expuesto a las críticas. Nunca he querido callar las bocas de las personas porque sé muy bien lo que valgo. Soy muy fuerte de la cabeza”, sostuvo el zaguero nacional, quien ha dado vuelta a la página para enfocarse en el campeonato más importante a nivel de clubes.

El reto de la Champions League

El sueño de la participación en la Champions League ha pasado a ser una realidad, tal y como lo es la posible incorporación de Mbappé a uno de los futuros rivales de Gustavo Dulanto en el certamen. A pesar de ser una de los ‘cracks’ mundiales, el jugador de Sheriff Tiraspol es consciente de que no será su única preocupación en los choques ante Real Madrid, con el sueño de pisar y jugar por primera vez en el Santiago Bernabéu.

“Me preparo para enfrentar a Real Madrid. Soy consciente de que Mbappé es una estrella mundial, pero el equipo tiene muchos jugadores buenos como Benzema, Hazard, Bale, Casemiro, Kroos e infinidad de deportistas tops. Me voy a seguir preparando de la mejor manera para ese desafío”, finalizó Dulanto, quien a pesar de todo, ha mostrado que con trabajo y deseos de superación, los sueños se encuentran a la vuelta de la esquina. Hace dos años le tocó vivir una de sus etapas más duras como futtbolista; ahora puede mentalizarse con sus compañeros de poder enfrentarse a los mejores jugadores del mundo. Todo se puede.

Real Madrid será uno de los rivales de Sheriff Tiraspol en la Champions League. (Foto: Agencias)





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR