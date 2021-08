Polémica a la vista. El sorteo de la Champions League finalizó y los emparejamientos indicaron que Sheriff Tiraspol (Moldavia), elenco en el que milita nuestro compatriota Gustavo Dulanto, tendrá que verse las caras con Shakhtar Donetsk (Ucrania).

Esto no tendría, tal vez, mayor relevancia, si es que no se hablara de un conflicto bélico que, incluso, ocasionó que UEFA decida evitar los duelos entre rusos y ucranianos para evitar cualquier tipo de inconveniente debido a las marcadas posturas políticas de ambas naciones.

Por ese motivo, el choque entre Sheriff Tiraspol contra Shakhtar Donetsk por la Champions League debería haber sido evitado por la UEFA, de no ser por un detalle en particular que hará que este se desarrolle con normalidad. Y es que si bien los moldavos respaldan a Rumanía en su posición contra los rusos, el equipo de Gustavo Dulanto no se encuentra precisamente bajo sus dominios, ya que nace en Transnistria, ciudad que limita con Ucrania.

Curiosamente, este territorio no comparte el pensamiento del resto de la nación, convirtiéndose en un fragmento pro-Rusia, caso similar al de su oponente de turno, el mismo que -si bien debería estar bajo los ideales ucranianos- está en contra de los mismos. Por ello, es que Shakhtar Donetsk realiza su vida independiente la zona de Dombás, ciudad autónoma y en combate con el gobierno de Kiev.

Así, a pesar de integrar territorios que podrían haber causado problemas por el pasado bélico entre ellos, tanto Sheriff Tiraspol como Shakhtar Donetsk comparten -indirectamente- apoyo al gobierno ruso, por lo que el partido que sostendrán por Champions League no sufriría cambio alguno.

El nuevo desafío de Sheriff

Gustavo Dulanto, por su parte, intentará seguir escribiendo su propia historia con Sheriff Tiraspol, cuando forme el grupo D, donde los moldavos tendrán que medir fuerzas con Real Madrid de Karim Benzema e Inter de Milán, uno de los históricos de Italia y del mundo futbolístico.

El defensa, quien tiene como uno de sus principales objetivos ser parte de la Selección Peruana, fue uno de los protagonistas de la histórica hazaña de Sheriff Tiraspol (Moldavia), elenco que dejó fuera a Teuta (Albania), Alashkert (Armenia), Estrella Roja de Belgrado (Serbia) y Dinamo Zagreb (Croacia).





