Gustavo Dulanto está de vacaciones, luego de que la Primeira Liga de Portugal llegara a su fin. El delantero peruano se mantiene expectante para la próxima temporada, pues habrá cambio de comando técnico, por lo que seguirá entrenando para estar listo al llamado. Eso sí, tiene claro que espera algún día volver a vestir la camiseta de Universitario de Deportes.

“Estoy contento de mi primera temporada en Portugal, aunque fue rara. Los partidos a puerta cerrada parecían partidos amistosos de pretemporada”, comentó el atacante nacional para RPP. Aunque, admitió que al principio le costó adecuarse al fútbol portugués.

En ese sentido, confesó que “he mejorado en reacción y potencia. Me siento más fuerte para el choque, acá los delanteros son más fuertes y utilizan bastante el cuerpo. Cuando recién llegué me sentía débil y me metí de lleno al gimnasio para ganar músculo”.

La próxima temporada, el cuadro portugués contará con nuevo comando técnico, al cual el peruano deberá impresionar con el buen nivel adquirido, para así sumar minutos en campo. ”Esta va a ser otra temporada, con nuevo técnico y los objetivos siempre están, el principal es clasificar a una copa internacional con Boavista”, precisó.

Dulanto partió al ‘Viejo Continente', luego de quedar fuera de los planes de Cusco FC (ex Real Garcilaso), por lo que aprovechó la oferta que le llegó para jugar en Boavista de Portugal. No obstante, espera algún día retornar al Perú y vestir los colores del equipo de sus amores.

“Yo amo la ‘U'. Me gustaría volver, siento que es una deuda conmigo mismo, siento que no ayudé mucho cuando estuve ahí, no como hubiera querido. Me apena mucho lo que está pasando en el club, creo que hay dos bandos que no quieren ayudar”, lamentó.

