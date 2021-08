Alegría desbordada, ese es el sentir de Gustavo Dulanto. El defensa peruano consiguió junto al FC Sheriff Tiraspol la clasificación a la fase de grupos de la Champions League tras un empate sin goles con el Dinamo Zagreb de Croacia. Luego del importante logró, el futbolista se animó a realizar una transmisión en vivo en sus redes sociales para contar lo que significa para él y sus compañeros estar en el certamen internacional organizado por la UEFA.

“Es un sueño lo que estoy viviendo, no lo puedo creer. Partido muy difícil. Se jugaron ocho partidos, yo sabía que iba a llegar lejos. Gracias madre, te amo mucho y te extraño. Decían que me iban a eliminar en Serbia, que me iban a meter cinco goles y aquí estamos”, sostuvo Dulanto.

Admitió que fue una experiencia difícil, por la preocupación que sentía días antes del duelo por Champions League. Además de ello, tenía claro los aspectos en los que debía mejorar dentro de su juego.

“Estos seis días para arrancar el partido ante el Dinamo Zagreb, tenían 85 horas cada día, no podía dormir. Cuando llegó Adama Traoré supe que tenía que trabajar más velocidad. Él es muy rápido y se notó en los partidos. Me demostré a mi mismo que tan malo no soy. El que me conoce sabe que me gustan estos retos”, acotó el defensa peruano.

No olvidó a su familia. El jugador del Sheriff se mostró agradecido con las personas más cercanas para él: “Para mi esposa, para mi hija, para mi mamá y para mi hermana, fueron las que me incentivaron a venir aquí. Sabían que estaba pasando un mal momento en el Perú y me lo recomendaron. Lo único que quiero es que mi familia está orgullosa de mí”.





