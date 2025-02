El futbolista de 22 años, que deslumbró a los aficionados del fútbol peruano, Jefferson Cáceres, hoy se encuentra en Inglaterra donde viene cumpliendo uno de sus sueños de niño, que es estar cerca de las grandes ligas de Europa. Tras un año de altos rendimientos en la temporada 2024 de Melgar, que lo colocó incluso en el radar de la Selección Peruana, ahora viste la camiseta del Sheffield United.

Cuando un futbolista peruano emigra suele ser tendencia a lo largo del territorio nacional, más aún si la exportación es de de uno de los equipos mas representativos del país. Pero muchos olvidan que en los últimos años, un equipo “ruge” desde las bases inferiores y descubre talentos ocultos que luego buscan triunfar en el exterior. Ese es el caso de Jefferson Cáceres, quien dejó atrás Arequipa para buscar un nuevo comienzo, dando el gran salto hasta Inglaterra donde espera con ansias, pero con mucha paciencia, su debut oficial.

Como todo sueño, pasa en un abrir y cerrar de ojos. Pues su traspaso no solo fue para sorpresa de los hinchas y de la propia prensa, sino también para él mismo. Él se encontraba en plena pretemporada con el cuadro ’mistiano‘ cuando le llegó la noticia de una oferta formal del equipo ‘blanquirrojo’.

“Ricardo Betocchi me llama y me dice que tenía que viajar a Lima para luego ir a Londres, porque un equipo había comprado mi pase y quería presentarme el lunes antes del cierre de mercado”, comentó en entrevista con Zoom Sports.

Tanta fue su sorpresa, que pensó que todo se trataba de un film dramático donde él apuntaba a ser el gran protagonista. “No lo podía creer. Es un sueño para mí que se ha hecho realidad, sueño que tenía desde chico. De poder salir al extranjero. Lo sentí todo como una película hasta el día de hoy. He sido afortunado de que me tocó a mí y lo sigo asimilando poco a poco”, señaló.

Jefferson Cáceres vivirá su primera experiencia fuera del Perú en la segunda división del fútbol inglés (Foto: Sheffield United).

Hablando más a fondo sobre su llegada al equipo que hoy por hoy está disputando la Championship de Inglaterra, comentó que se topó con una realidad distinta y que tiene unas instalaciones que lo impresionaron. “Me sorprendieron las instalaciones del club, es un club de primer nivel. Solo hay un compañero que habla español, después todos hablan inglés pero bien porque es algo que me gusta. Sé que va a ser difícil, poder jugar, pero yo creo que en cada etapa que he vivido he sido perseverante y por eso estoy donde estoy”, añadió.

Pero dentro de la institución ‘rojinegra’, Ricardo Bettocchi no fue el único artífice de que Cáceres esté hoy por hoy en Europa. Sino que alguien que se ha ganado a pulso el cariño de todo Arequipa, es el profesor Marco Valencia, que ha sabido llevar las riendas del primer equipo en su momento pero que ha sido el cerebro de las divisiones inferiores de FBC Melgar con quien lleva un proyecto de años, sacando a jóvenes promesas que cumplen con nutrir el fútbol profesional. Así lo agradeció también el joven futbolista.

“El trabajo del profe (Marco Valencia) que me ha tenido desde los 11 años, siempre nos ha entrenado con esa idea del pase fuerte, de la intensidad y es lo que yo encuentro igual acá. Por ese lado me está ayudando bastante. El tema formativo en Melgar es muy bueno y me siento preparado para lo que toque”, afirmó.

Jefferson Cáceres debutó profesionalmente en el 2021. (Foto: Liga 1)

Algo que lo mantiene también firme en su proceso de adaptación, es el hecho de que no tiene los ojos de todo el mundo puestos sobre él, por lo que las únicas expectativas que tiene que cumplir son con él mismo y con superarse cada día más para permanecer todo el tiempo posible en el ‘viejo continente’.

“Quizá esto no ha sido muy sonado como el caso de otros futbolistas, que no haya tanto ruido o tanta prensa creo que hace que las cosas sean mejor y mientras más gente no confía en uno, más fuerza debo sacar para demostrarme a mí mismo de que yo lo puedo hacer sin que tanta gente tenga tantas expectativas sobre mí”, manifestó.

Finalmente, el futbolista que nació en Lima no ha mostrado apuro en realizar su debut de manera profesional. Por supuesto, es algo que anhela pero respeta las decisiones del comando técnico, quienes son los que lo observan y evalúan su progreso con el fin de sacar lo mejor de él.

“Recién mis papeles de trabajo han salido pero estoy trabajando a la par del equipo. Faltan 14 partidos para que acabe el torneo y el profe está llevando poco a poco mi adaptación. El sabrá cuando ponerme. Por mi parte estoy creciendo día a día, sintiéndome mejor y teniendo paciencia. Tengo 22 años, siento que si hago las cosas bien. Me adapto bien voy a poder quedarme mucho tiempo acá en Europa”, concluyó.













