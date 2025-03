Jefferson Cáceres viene participando con buen suceso en el equipo sub 21 del Sheffield United. Lleva tres partidos y en todos dejó su sello, ya sea con goles y asistencias. Obviamente, luego de su sorpresiva llegada al Sheffield United de la Championship de Inglaterra (Segunda división), el plan del equipo de Gran Bretaña es que se vaya adaptando al fútbol de ese país desde la reserva. Sin embargo, el camino para ser promovido no es tan sencillo, y así lo hizo saber Danny Hall, periodista que cubre a Sheffield United para el medio The Star.

“Entiendo el interés y la intriga que despiertan estos dos jugadores, pero después de haber visto a Cáceres en la Sub-21, diría que es escaso (ser promovido al primer equipo). No es una crítica a su figura como jugador y como ser humano, ya que está en medio de un gran choque cultural al mudarse a Sheffield desde Perú. Pero tal y como están las cosas, es difícil ver a quién superar, mientras que Nwachukwu (su otro compañero de la reserva) está aún más lejos”, publicó Hall.

A falta de nueve fechas para el final de la Championship, Sheffield United tiene grandes chances de ascender a la Premier League. De momento se encuentra en el segundo lugar (puesto de ascenso directo) con 73 puntos, a tres del líder Leeds United. Si se ubica entre el tercer y sexto lugar, disputará los playoffs por el ascenso.

Le queda a Jefferson Cáceres seguir destacando en el equipo sub 21 de los ‘blades’ y esperar en algún momento su oportunidad en el plantel principal, ya sea en este último tramo del torneo de ascenso o de cara a la temporada 2025/26. Ojo que es un proyecto de cara al futuro para el club.

📝 Danny Hall en The Star sobre Cáceres:



“Habiendo visto a Cáceres en la U-21, diría que sus posibilidades (de jugar con el 1er equipo) son escasas. Esto no es una crítica hacia él ni como jugador ni como persona, pero es difícil ver a quién podría sustituir.”#twitterblades pic.twitter.com/bfSGU5KB4j — Sheffield United Latinoamérica (@SheffUtdLatam) March 6, 2025

Cáceres apunta a la ‘Bicolor’

Mientras sigue demostrando sus condiciones en Sheffield United, Jefferson Cáceres no deja de lado su objetivo de llegar a la Selección Peruana, algo que le quedó pendiente antes de marcharse del Perú. Incluso, hace poco reveló que jugadores de experiencia como Yoshimar Yotún le escribieron para felicitarle por su buen momento. “Me emocioné mucho. Que jugadores de esa calidad y grandeza te escriban es algo motivante”, comentó en una charla con ATV Deportes.

Estar en la ‘Blanquirroja’ es algo que Cáceres lo viene imaginando desde chico, y ahora que tiene los argumentos para ser considerado por Óscar Ibáñez, está ilusionado. “Desde niño uno sueña con jugar en la selección, cantar el himno. Representar al país es algo único que en algún momento se puede dar. Seguiré trabajando para estar preparado si llega la oportunidad”, agregó.

Ojo, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ya confirmó la programación de la próxima fecha doble de las Eliminatorias 2026, donde la Selección Peruana enfrentará a sus similares de Bolivia y Venezuela. De esta manera, el duelo con la ‘Verde’ se disputará el jueves 20 de marzo en el Estadio Nacional (8:30 p.m.), mientras que el cruce con la ‘Vinotinto’ será el martes 25 en el Estadio Monumental de Maturín (7:00 p.m.). ¿Ibáñez llamará a Cáceres? Lo conoceremos en los próximos días.

TE PUEDE INTERESAR