Jesús Pretell se hizo presente en el marcador con un golazo para LDU de Quito en el encuentro frente a Macará. El volante peruano aprovechó una buena acción ofensiva de su equipo para sacar un remate rasante desde aproximadamente 25 metros de distancia y vencer al arquero rival, decretando el empate parcial 1-1.
La jugada comenzó con un pase de Ricardo Adão para Pretell, quien avanzó unos metros antes de encontrar el espacio para rematar. Sin pensarlo demasiado, el exjugador de Sporting Cristal sacó un disparo a ras del césped que terminó en el fondo de la red. La ejecución sorprendió a la defensa de Macará y le permitió al mediocampista peruano celebrar una anotación importante para su equipo.
Después de marcar, Pretell no ocultó su alegría. El volante se acercó a sus compañeros para festejar el tanto y luego besó el escudo de LDU, un gesto que quedó registrado en video y que acompañó su celebración tras poner nuevamente a su equipo en partido.
El mediocampista peruano, que defendió anteriormente la camiseta de Sporting Cristal, busca seguir ganando protagonismo en el fútbol ecuatoriano. Su anotación ante Macará llegó en un momento importante del encuentro, cuando LDU necesitaba reaccionar en el marcador.
Finalmente, el equipo de LDU no pudo aprovechar su condición de local y terminó cayendo 1-2 ante Macará por la por la cuarta fecha del hexagona de la LigaPro Primera A. Con esta victoria, Macará se consolida en el segundo lugar de la tabla con 63 puntos, lejos del líder Independiente del Valle, que suma 78 unidades. Por su parte, Universidad Católica y Liga de Quito ocupan el tercer y cuarto puesto, respectivamente, con 53 puntos cada uno.