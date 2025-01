La aventura de Joao Grimaldo en el fútbol europeo está teniendo más de un capítulo, y ninguno ha dejado sensaciones positivas. Pasando por sus pocos minutos a lo largo del primer semestre de la temporada con Partizán, hasta ser excluido de las últimas convocatorias del año pasado. Claramente le está costando y ahora que inició el 2025 la situación no tiene pinta de que vaya a cambiar, sobre todo porque desde Serbia señalan que existe la posibilidad de que se marche cedido a la Major League Soccer (MLS).

Partiendo desde el principio, Joao debió apersonarse a las instalaciones del Partizán el pasado 8 de enero para el inicio de la intertemporada, sin embargo, se quedó en el Perú y recién llegó a Serbia a comienzos de esta semana. Como parte de su argumento para evitar una sanción por parte del club, el exjugador de Sporting Cristal presentó un certificado médico y señaló que su tardanza se debió a que un familiar estuvo mal de salud por una enfermedad.

Con los días de retraso encima, Grimaldo se sumó a los trabajos cuando el plantel ya se encontraba en Antalya, la localidad de Turquía donde Partizán trabajará durante estas semanas. Incluso, el conjunto del peruano ya tiene una serie de amistosos programados frente a los siguientes rivales: Debreceni VSC (15/01), FK Dukla Praga (19/01), FC Hebar Pazardzhik (23/01) y Jagiellonia Białystok (24/01).

En medio de todo esto, desde Serbia revelaron que Joao Grimaldo tiene la opción de marcharse prestado a Los Angeles Galaxy de la MLS. Según esta información, las negociaciones entre Partizán y el cuadro estadounidense ya están en marcha, por lo que es posible que pronto tengamos novedades sobre el futuro del delantero nacional.

Joao Grimaldo llegó a Partizán a mediados del 2024. (Foto: IMAGO)

¿Con las horas contadas?

La situación no es muy sencilla para el extremo de 21 años, pues Srđan Blagojević, nuevo entrenador del equipo, recientemente declaró que el equipo está dispuesto a desprenderse de algunos jugadores para afrontar la complicada situación financiera que hay en la interna. Los blanquinegros atraviesan por un proceso de transición desde que la nueva directiva asumió a finales de octubre, lo que podría propiciar la partida de Joao.

“Hablamos todos los días con la dirección deportiva del club. Por supuesto dependemos mucho de la estructura financiera y de las posibles salidas que abrirían espacio para la acción en el período de transición. Estamos trabajando en ello, tenemos ciertas novedades, nos estamos preparando”, comentó el director técnico de 51 años.

Srđan Blagojević es el actual director técnico del Partizán. (Foto: Getty Images)

Blagojević no se guardó nada y afirmó que su comando técnico procurará hacer todo lo posible para que tengan el mejor plantel posible para afrontar lo que resta de la temporada, lo que además de salidas, supone la contratación de nuevos futbolistas. Eso sí, sin trastocar el plan de austeridad que están llevando a cabo desde la interna.

“En cuanto a salidas, todo está abierto. Estoy seguro de que habrá llegadas y salidas. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que al final no seamos más débiles, sino más compactos y más fuertes que en el período anterior. No tenemos mucho tiempo, el equipo y el campeonato no pueden esperar, se esperan resultados de nosotros, así que intentaremos ser muy productivos en lo que se espera de nosotros”, concluyó.

Veremos qué es lo que sucede con Joao Grimaldo, cuyo futuro es incierto. Si revisamos su estadísticas con Partizán, el atacante solo ha disputado 10 partidos en lo que va de la temporada, divididos en la Superliga de Serbia, Copa de Serbia, Europa League y Conference League. Sin embargo, más allá de los 289 minutos que sumó dentro del campo, en ningún momento fue capaz de destacar o mostrar algo distinto.

Joao Grimaldo podría marcharse del Partizán en este mercado de pases. (Foto: Partizán)





TE PUEDE INTERESAR