Es un hecho que Joao Grimaldo no vive un buen panorama en Partizán de Belgrado. Según el periodista Gian Franco Zelaya, “Grimaldo continúa en Perú y no tomó su avión de regreso a Serbia. El delantero peruano tenía los pasajes comprados con el visado gestionado para volver al Partizán y reincorporarse a los entrenamientos con el nuevo DT el día de ayer, sin embargo comunicó que se enfermó (presentó documentación médica). En su club lo esperan para definir su futuro indican desde Serbia”.

Joao Grimaldo tiene contrato hasta 2028 con el club serbio. Su primer semestre en Europa no fue del todo bueno, pues apenas disputó nueve partidos (cinco por la liga y cuatro por el torneo internacional), y hubo roces con su anterior entrenador e incluso el técnico interino. Por ello, en los últimos días se especuló sobre un posible retorno de ‘Grimaldinho’ al Perú, sobre todo a Sporting Cristal.

“Ojalá se pueda dar, sabemos que Joao está en un club con una situación que no es nada fácil. Si me consultan si me gustaría tenerlo en el equipo, siempre mi respuesta es positiva”, declaró Guillermo Farré, técnico celeste, hace unos días. En todo caso, primero Joao Grimaldo debe viajar a Serbia para resolver su futuro: si se queda en Partizán peleando por un puesto y esperando más minutos, o decide pegar la vuelta aprovechando que el mercado de pases está libre. Veremos.

Guillermo Farré vio con buenos ojos un posible regreso de Joao Grimaldo. ¿Se dará? (Foto: Agencias)

Roces con el comando técnico

Cuando se oficializó la transferencia de Joao Grimaldo al Partizán, había mucha expectativa por saber cómo llegaría a consolidarse en el fútbol serbio, y si le costaría asumir un proceso de adaptación por ser un contexto muy diferente al que tuvo en la Liga 1. A pesar de que lo fueron llevando de a pocos, su rendimiento no fue el esperado y los constantes cambios de entrenadores le jugaron en contra, quedando al margen de sus compañeros tras el cierre del primer semestre de la temporada.

Recientemente Srđan Blagojević asumió la dirección técnica del conjunto de Belgrano, lo cual puso el fin al interinato de Marko Jovanović. Precisamente este último fue quien le bajó el dedo a Grimaldo durante los últimos meses del año pasado, luego de ver que su desempeño no iba acorde con lo que necesitaba su equipo para consolidarse en los primeros puestos de la Superliga de Serbia.

Así pues, en una reciente entrevista, Jovanović se sinceró sobre la relación que tuvo con el exdelantero de Sporting Cristal y contó los detalles de un diálogo que ambos sostuvieron. “Grimaldo tiene mucho talento, pero tuvo un problema mayo ya que en una conversación nos dijo que en el fútbol peruano no le pedían que tenga un juego defensivo, sin embargo, aquí tenía que hacerlo. Esa es la diferencia entre el fútbol europeo y el sudamericano”, comentó.

Aleksandar Stanojevic dirigió a Grimaldo en Serbia. (Foto: Partizan)

