Si bien este jueves se llevará a cabo el sorteo del fixture de la Liga 1 2025, todavía no es seguro que el Torneo Apertura inicie como se tenía previsto –el próximo jueves 30 de enero–. Sucede que el último miércoles se llevó a cabo una reunión entre los clubes, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y 1190 Sports, empresa dueña de los derechos de transmisión del campeonato. Así pues, el resultado de aquel diálogo no fue nada positivo y no llegaron a ningún acuerdo respecto a la problemática que aquejan la mayoría de equipos.

1190 Sports arrastra un importante retraso en los pagos que le corresponde a los clubes y la FPF, notificada del asunto, buscó alguna solución para que esto quede resuelto previo al inicio de la temporada 2025. Sin embargo, la citada empresa planteó condiciones muy distintas a las que están estipuladas en el contrato y esto agravó la situación.

Recordemos que hace poco se hizo público que Melgar, Cienciano, Alianza Atlético, ADT y Atlético Grau, le exigieron a la FPF que 1190 Sports cumpla con cancelar la deuda que les tiene pendiente, ya que esta falta de liquidez les ha perjudicado en la planificación deportiva para este año. Además, solicitaron que se rompa con el contrato si es que esto no llega a buen puerto, y así ellos mismos puedan gestionar sus derechos televisivos.

Agustín Lozano es el presidente de la FPF desde el 2018. (Foto: FPF)

En ese sentido, el primer punto propuesto por 1190 Sports es que no se lleve a cabo la Copa de la Liga, un torneo intermedio que se piensa realizar con la participación de los clubes de la Liga 1 y Liga 2. Asimismo, dicha empresa quiere ampliar el número de descensos y así contar con menos equipos para la temporada 2026, buscando que no solo dos clubes pierdan la categoría a fin de año.

Finalmente, el punto más crítico de lo que propuso 1190 Sports es que solo desea pagar el 70 % del monto establecido dentro del contrato, algo que claramente dejó disconforme a la mayoría de clubes participantes en la reunión. Y es que además de tener que esperar por un pago que hasta el momento no ha sido desembolsado, les proponen recibir menos dinero de lo previsto.

Daniel Rodríguez, uno de los periodistas que ha venido siguiendo el caso, explicó la situación en su cuenta de X (antes Twitter). “1190 Sports le ha comunicado a la FPF que desea pagar solo el 70 % de lo que se tenía acordado para cada club por los derechos de televisión. La razón expuesta es que no cuentan con el respaldo económico”, comentó.

En respuesta, 11 clubes se reunieron en las instalaciones de Cienciano y acordaron comunicarle a la FPF que lo mejor es que se disuelva el vínculo con 1190 Sports. “Ante ello, Melgar, Alianza Atlético, Atlético Grau, Cienciano, Universitario, Sport Boys, Sport Huancayo, ADT, Los Chankas, UTC y Juan Pablo II se reunieron para formalizar su negativa y acordaron remitir una nueva comunicación a la FPF solicitando que resuelva el contrato con la casa televisora”, agregó la citada fuente.

El inicio de la Liga 1 2025 podría retrasarse por este problema con 1190 Sports. (Foto: Liga 1)

¿Qué pasó con Alianza Lima y Sporting Cristal?

Por otro lado, cuando esta noticia se hizo pública, llamó la atención la ausencia de Alianza Lima y Sporting Cristal, dos clubes grandes que en su momento mostraron su oposición a las irregularidades que se venían cometiendo alrededor de la FPF, entidad presidida por Agustín Lozano. Así pues, según reveló el periodista Eddie Fleischman, esto se debería a que pronto estos equipos recibirán un dinero extra por la transmisión de sus partidos de presentación –la ‘Tarde Blanquiazul’ y la ‘Tarde Celeste’–.

“¿Saben por qué ni Alianza Lima ni Sporting Cristal no fueron a la reunión de los clubes que quieren que la FPF rompa con 1190 Sports? Porque 1190 Sports les pagará un billetito extra (fuera de contrato) por sus noches de presentación en estos días. Y los otros 15 clubes perjudicados que se jodan”, confirmó el experimentado comunicador en su cuenta de X.

Dadas las condiciones, el panorama previo al inicio del campeonato no es nada alentador y, tal como ya sucedió en el pasado, existe la latente posibilidad de que todo se retrase al no haber nada concreto sobre la transmisión de los encuentros. Mientras los clubes denunciantes no se pongan de acuerdo con la FPF y 1190 Sports siga ensombrecida por cuestionamientos, no se avizora una luz al final del túnel. ¿El Torneo Apertura comenzará el próximo 30 de enero? La lógica indica que no. Veremos qué sucede en estos días.

Alianza Lima realizará su presentación oficial este domingo 12 frente a Emelec. (Foto: Alianza Lima)





