No cabe duda que el 2025 asoma a ser un año de cambios para Joao Grimaldo. A mediados del 2024, el extremo fue vendido por Sporting Cristal hacia Partizán de Serbia, en lo que significó su primera experiencia por el fútbol de Europa. Sin embargo, el panorama fue cambiando con el paso de los meses y quedó relegado hacia el banco de suplentes. Sumado a la falta de minutos en su club, también dejó de ser considerado en la Selección Peruana por Jorge Fossati. Por esta razón, la intención del peruano sería cambiar de equipo para el presente ciclo.

Si bien Partizán compró la totalidad de su pase, estarían buscando una cesión y la Major League Soccer (MLS) asoma como principal opción. De acuerdo a Przemek Siemieniako (periodista serbio), existe interés específico desde tierras norteamericanas, aunque la condición sería un préstamo con opción a compra. Además, el club que se quede con el jugador tendría que hacerse cargo de la totalidad de su salario.

Por lo pronto, Joao Grimaldo sigue en el Perú, a pesar que contaba con pasajes para partir a Serbia e integrarse a los entrenamientos de Partizán. Desde el club gestionaron todos los documentos, pero el peruano argumentó estar enfermo (presentó documentación), a la espera también de lo que podría pasar en los próximos días.

Joao Grimaldo. (Foto: Starsportphoto)

Con contrato hasta el año 2028, su primer semestre en Europa no fue muy auspicioso, sumando cinco partidos por la Liga y cuatro en la fase previa de la Europa League. Desde el país serbio argumentan que, una de las razones de su lejanía, fueron roces con el director técnico e integrantes del comando.

¿Por qué le fue mal en Partizán?

A pesar de que lo fueron llevando de a pocos, su rendimiento no fue el esperado y los constantes cambios de entrenadores le jugaron en contra, quedando al margen de sus compañeros tras el cierre del primer semestre de la temporada, sin poder destacar por la falta de oportunidades.

Recientemente Srđan Blagojević asumió la dirección técnica del conjunto de Belgrano, lo cual puso el fin al interinato de Marko Jovanović. Precisamente este último fue quien le bajó el dedo a Grimaldo durante los últimos meses del año pasado, luego de ver que su desempeño no iba acorde con lo que necesitaba su equipo para consolidarse en los primeros puestos de la Superliga de Serbia.

Así pues, en una reciente entrevista, Jovanović se sinceró sobre la relación que tuvo con el exdelantero de Sporting Cristal y contó los detalles de un diálogo que ambos sostuvieron. “Grimaldo tiene mucho talento, pero tuvo un problema mayo ya que en una conversación nos dijo que en el fútbol peruano no le pedían que tenga un juego defensivo, sin embargo, aquí tenía que hacerlo. Esa es la diferencia entre el fútbol europeo y el sudamericano”, comentó.

En relación a su futuro, se habló también de un posible regreso a Sporting Cristal, aunque la Liga 1 no es una de sus prioridades. No ajeno a la noticia, Guillermo Farré (actual DT celeste) se manifestó sobre esta situación: “Ojalá se pueda dar, sabemos que Joao está en un club con una situación que no es nada fácil. Si me consultan si me gustaría tenerlo en el equipo, siempre mi respuesta es positiva”.

Guillermo Farré ve con buenos ojos el regreso de Joao Grimaldo a Sporting Cristal. (Foto: Agencias)





