No pudo gritar campeón. En el primer título de la temporada del fútbol de Letonia, Riga FC perdió por 3-1 ante RFS y se quedó con las manos vacías en la Supercopa. Joao Grimaldo, que había jugado un amistoso con su nuevo equipo donde marcó un gol y dio una asistencia, ingresó a los 61 minutos, pero no pudo trascender en ataque y ahora se concentrará en la liga letona, donde no campeonan desde el 2020.

Cabe recordar que el 8 de febrero, Joao Grimaldo fue anunciado como refuerzo del Riga FC tras su breve paso por Partizán de Serbia, que había comprado su pase a Sporting Cristal. Los serbios pagaron 1.4 millones de euros en julio del año pasado, contando que ‘Grimaldinho’ era un buen proyecto para el futuro del club. Sin embargo, el peruano no logró adaptarse a su primer equipo en Europa.

RFS finalmente se llevó la victoria en la Supercopa. Se adelantó en el primer tiempo con gol de Ikaunieks (35′), pese a que Riga FC tuvo opciones de gol. Kouadio (70′) y Zelenkovs (75′) aumentaron para el equipo azul, y luego Riga FC descontó por medio de Regza a los 79′ para el 3-1 definitivo.

Ahora, el equipo del peruano quedó enfocado en lo que será el debut en la Liga de Letonia, que se dará el jueves 6 de marzo desde las 11:00 a.m. (hora peruana) como local frente a Super Nova. Riga FC no campeona en la liga desde el 2020 y anhela este año volver a salir campeón.

Joao Grimaldo juega en Riga FC tras su paso por el Partizán de Belgrado (Foto: @FKPartizanBG).

Partizán no contaba con Grimaldo

‘Mozzart Sports’, medio deportivo de Serbia, confirmó que Grimaldo y otros cuatro jugadores de Partizán debían buscar otro destino, ya que el entrenador Srđan Blagojević no los iba a considerar para lo que resta de la temporada 2024-25. Además del exSporting Cristal, Leonard Ovusu, Nathan de Medina, Pape Fuhrer y Mihajlo Petrovic corrieron con la misma suerte.

La citada fuente tampoco se guardó nada al hablar de Grimaldo, cuestionando la decisión del Partizán de pagar 1.4 millones de euros para comprar su pase desde Cristal. “Aún no está claro para nadie qué hizo que el Partizán pagara 1.400.000 euros por Grimaldo y lo convirtiera en el jugador más caro de lo que era, por ejemplo, Takuma Asano (en 2019, Partizán pagó 1 millón de euros al Arsenal de Inglaterra por su pase)”, señalaron.

Por si fuera poco, Mozzart Sports calificó a Grimaldo como “el mayor fracaso de la historia del club de Humska. Llegó con el epíteto de estrella del fútbol peruano y con la camiseta blanquinegra no mostró absolutamente nada”. Recordemos que en 10 partidos oficiales disputados, Joao no marcó ningún gol ni asistió, dejando malas sensaciones en el club.

