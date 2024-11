El presente de Bryan Reyna en Argentina no es el mejor y desde Belgrano parecen haber perdido la confianza en el ex Alianza Lima. Hace unos días, no figuró entre los convocados por ausentarse en los entrenamiento previos y antes de integrarse a la Selección Peruana (por la fecha doble de las Eliminatorias 2026 ante Chile y Argentina) presentó un cuadro febril que lo marginó de un partido. Ante esta situación, uno de los que salió a defenderlo fue Jorge Fossati, DT de la Bicolor, quien tuvo la oportunidad de conversar con él respecto a estos temas.

“No estoy demasiado informado, lo que vi me sorprendió muchísimo, no lo citaban porque desconfiaban que él había tenido un estado gripal o había fingido un estado gripal para irse a la selección. La verdad me extrañó muchísimo que hubiera alguien que pensara así, es al revés, pidieron y fue accedido que se quedara el lunes, todos los demás vinieron antes; él se quedaba el lunes para jugar contra Instituto”, inició en conversación con Impacto Deportivo.

El estratega uruguayo defendió al ‘Picante’ y argumentó que no inventaría una fiebre para no estar presente en un partido. Fossati también aseguró que Reyna es un profesional y espera que se solucionen los problemas en el ‘Pirata’ para que pueda tener continuidad.

“La sorpresa fue para nosotros, que no estuvo ni en el banco y era por un tema aparentemente por un estado febril. ¿Quién inventa un estado febril? Me imagino le habrá tomado la temperatura, no me cierra nada de lo que sé ahora. Por otra parte, conociendo a Bryan no sería capaz, no es de ese tipo de profesional y persona, así que lamentó por él, lo que está sucediendo, sinceramente. Es un chico joven y sé que él está bien, con muchas ganas en el club. Ojalá que se aclare todo esto y vuelva jugar en la brevedad”, finalizó en un audio enviado al programa.

En lo que va de la temporada, Reyna perdió continuidad de manera gradual. Si bien llegó y se ganó el puesto de manera inmediata, las diferencias con Juan Cruz Real (ex DT) afectaron directamente a su participación. Sin embargo, todo este panorama podría cambiar con el anuncio de la salida del estratega.

Tras los malos resultados, desde la directiva decidieron poner fin al ciclo de Cruz Real. La noticia fue confirmada por Luis Fabián Artime -presidente de la institución-, luego de caer ante Independiente de Rivadavia el pasado lunes. “El ciclo Real está terminado de común acuerdo. Trabajaremos para ver qué pasa. Interinamente, asumirá el cuerpo técnico de la reserva de nuestro club y se estará buscando reemplazante”, apuntó.

Bryan Reyna jugó 25 partidos en la Liga Profesional Argentina y fue titular en 15 de ellos, marcando un total de cuatro goles -contra Central Córdoba (2), Talleres y Sarmiento-. Su participación en Copa Sudamericana también fue destacada y disputó los ocho duelos hasta su eliminación en octavos de final.

Los problemas con Bryan Reyna

Uno de los aspectos que caracterizó el paso de Juan Cruz Real en Belgrano fue la mala relación con algunos jugadores; precisamente, uno de los implicados en este lío fue Bryan Reyna. Nuestro compatriota perdió protagonismo con el paso de los partidos, llegando a no ser incluido en algunas convocatorias.

En el mes de agosto, Cruz Real decidió cambiar a Bryan Reyna en el partido ante Gimnasia (derrota 1-0), algo que generó malestar en la hinchada y también en el jugador. Sin embargo, el estratega mantuvo su postura: “Reyna tiene que entender que el fútbol argentino necesita que un jugador haga ciertas funciones en equipo. Nosotros somos un equipo que juega colectivamente. Yo lo veo toda la semana y creo que Bryan tiene que dar más, por eso no juega. No está dando el 100 % y no tengo ningún problema en decirlo porque se lo he dicho a él. Entonces la gente no lo sabe”.

La respuesta del ‘Picante’ no tardó y se manifestó en redes sociales: “Quiero agradecer a toda la hinchada de Belgrano por su apoyo y cariño, que puedo decir es mutuo. Estoy enamorado de esta hinchada, tengo muchos sentimientos encontrados cuando escuché que gritaban mi nombre. Estoy al 100 %, dándolo todo para entregar mi mejor versión en la cancha. Los tiempos de Dios son perfectos y confío en que él pondrá todo en su lugar. Vine a brillar y no permitiré que nadie apague mi luz. Aguante la ‘B’”.

Posteriormente, el estratega salió a disculparse por lo sucedido, argumentando también que ya había conversado con Bryan: “Si hay algo que tengo con los futbolistas es frontalidad, mucha sinceridad. Con Bryan no tengo absolutamente nada. Lo que me interesa es que todos los jugadores den el máximo. Si hay algo que tiene el plantel es competitividad interna. Hay un proceso de cinco meses que ha dado sus frutos”.

A su vez, agregó: “Lo que pasa es que hay entender los contextos, si estás jugando con 10 jugadores y el otro equipo tiene once, no es fácil. Cuando estás jugando de local, el hincha no analiza y solo quiere ganar. El cuerpo técnico trabaja incansablemente para poder potenciar a los futbolistas”.





