Desde que hizo su primera gran aparición internacional en la Copa Mitad del Mundo 2022, cuando con 17 años fue elegido el máximo artillero del torneo Sub-18 en el que Alianza Lima llegó hasta semifinales, Juan Pablo Goicoechea dejó constancia de sus condiciones para marcar diferencias dentro del área. Aquel certamen se dio a finales de junio de dicho año y meses después pudo debutar profesionalmente con los blanquiazules, ingresando por Hernán Barcos en el triunfo por 2-0 sobre Binacional. Aunque por su juventud recién fue promovido al primer equipo en 2023, la sobrepoblación de delanteros que había en el plantel limitó sus oportunidades y a comienzos de 2024 decidió cambiar de rumbos al no renovar su contrato.

La lesión que sufrió Pablo Sabbag a inicios de año le abrió la posibilidad de tener más chances que la temporada pasada, pero mientras disputaba el Preolímpico Sub-23 con la Selección Peruana surgió la opción de Platense y no lo pensó dos veces. Sabía que era una apuesta arriesgada, que conllevaba el sacrificio de distanciarse de su familia y pasar por un proceso de adaptación a un contexto más exigente. Consciente de ello, asumió el reto y chapó sus maletas firmando un contrato hasta diciembre de 2026.

Más allá de su agradecimiento a Alianza Lima por el tiempo que lo recibió desde que salió del Club Esther Grande de Bentín, Juan Pablo Goicoechea dejó en claro que su decisión no fue por un tema económico, sino por el bien de su carrera profesional. “No dejo Alianza por razones económicas, sino porque busco el crecimiento de mi carrera. Estoy emocionado por este nuevo desafío y muy contento por esta oportunidad que se me presenta”, escribió en sus redes sociales. Eso sí, meses después, en una entrevista con El Comercio, fue claro y directo sobre las pocas oportunidades que tuvo para mostrarse en La Victoria. “La principal razón para no seguir en Alianza Lima fue la poca continuidad que tuve y que iba a tener”, reveló.

Juan Pablo Goicochea disputó cuatro partidos oficiales con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Como todo proceso en un club nuevo, Goicoechea tuvo que cumplir con el suyo para recién ser tomado en cuenta por la dupla técnica conformada por Favio Orzi y Sergio Gómez. Después de pasar por varias sesiones de entrenamiento con la reserva, sumó sus dos primeras convocatorias en las fechas 10 y 11 de la Copa de la Liga, sin poder ingresar ante San Lorenzo y Newell’s Old Boys, respectivamente. Así pues, no fue sino hasta el 6 de junio que pudo estrenarse en el triunfo por 1-0 sobre Boca Juniors en la sexta jornada de la Liga Profesional Argentina, tomando la posta de Mateo Pellegrino a los 82′. ¿Su tarea? Hacer el desgaste para cerrar el partido y finiquitar la victoria del ‘Calamar’.

Con 19 años y mucho por recorrer, su estreno en territorio argentino lo llevó a tener sentimientos encontrados. “Lo había soñado. Estoy muy ilusionado por el momento. El escenario también, histórico. Y bueno, a seguir que esto no acaba”, comentó en una entrevista con el programa La Voz del Calamar. Asimismo, hizo una breve comparativa entre el ritmo del fútbol peruano y argentino, al cual recién se está adaptando. “El tema del ritmo, acá (Argentina) es mucho más físico, más intenso. Por eso, al comienzo siento que me costó, pero de a poco me voy adaptando”, explicó.

Después de este encuentro con el ‘Xeneize’, ‘Goico’ volvió a sumar minutos ante Huracán por la segunda ronda de la Copa Argentina, donde Platense fue eliminado tras caer por 5-4 en tanda de penales. Desde un principio estaba claro que su rol en el plantel sería el de una pieza de recambio, respetando su propio proceso y viéndolo como una apuesta a futuro. Incluso el propio presidente del club, Sebastián Ordóñez, lo explicó en junio: “No es un jugador que trajimos como para jugar ya, sino un jugador como para terminar de formar y darle ese proceso de adaptación para que en un futuro pueda estar bajo las órdenes del cuerpo técnico, como está hoy en día”, argumentó en diálogo con Toca y Pasa Perú.

Recordemos que desde que volvieron a la máxima categoría del fútbol argentino, Platense cuenta con un departamento de scouting y fue así como contactaron a Juan Pablo. En ese sentido, Ordóñez sabe que tiene que tomar todo con calma, sobre todo si por ahí aparece la tentación de volver al Perú. “El desarrollo de la carrera de Goicochea que pensamos es ese, debe consolidarse en Platense y después obviamente saltar a alguna liga superior o algún grande de Argentina, pero no vemos con esa posibilidad de volver a Perú, por su formación, por su cabeza, sus ganas de querer lograr y estar convencido de lograr el objetivo de ser jugador de fútbol y consolidarse. Hoy por hoy lo vemos con un gran periodo de consolidación”, agregó.

Juan Pablo Goicochea debutó con Platense en el triunfo por 1-0 sobre Boca Juniors. (Video: ESPN)

Goicochea y su dilema en Platense

Después de alternar con Platense en junio, Juan Pablo Goicoechea se dio una vuelta por nuestro país para disputar un par de amistosos de preparación con la Selección Peruana Sub-20, con sendos empates por 1-1 ante su similar de Colombia. A su regreso a Argentina sufrió una lesión muscular que lo marginó de las convocatorias durante todo el mes de julio y eso le quitó espacio dentro del primer equipo, por lo que tras recuperarse se incorporó de a pocos en la reserva para disputar la Copa Proyección. Tal como señaló Sebastián Ordóñez, serán cautelosos con él como suelen hacerlo con la mayoría de juveniles que llegan desde afuera para completar su etapa formativa.

Para una mejor perspectiva de lo que le depara a Goicoechea de aquí en adelante, Depor conversó con Aron Corredor, periodista y director del programa Platense Táctico. Según su óptica, al menos desde la competencia interna, el delantero nacional tiene dos duros rivales en el plantel principal. “Desde mi punto de vista, en base a las características que demuestra Goicochea, pelea directamente con (Mateo) Pellegrino y (Ronaldo) Martínez. Pellegrino es el titular y goleador, son los dos ‘9′ de área del equipo, referencias. Con Martínez compite en la consideración de los técnicos. Para mí tienen características distintas y el comando técnico se decanta más por el paraguayo”, sostuvo.

Por su edad y la proyección que le avizora el comando técnico, Corredor considera que ‘Goico’ debería irse a préstamo y consolidarse en un equipo donde pueda sumar minutos en Primera División, para así volver fogueado. Recordemos que tiene contrato hasta diciembre de 2026 y Platense adquirió el 50 % de su ficha. “Lo mejor para ‘Goico’ es lograr adaptarse lo más rápido posible al fútbol argentino. Todos los jugadores que salieron de la reserva a préstamo, lograron adaptarse en una categoría más abajo. Yo creo que le va a convenir salir a préstamo. La reserva de Platense es transicional para que tenga minutos durante este año”, añadió.

Al ser un equipo que quiere consolidarse en Primera División y sostener el ascenso que consiguieron en 2021, Platense apuesta por sus juveniles de manera paulatina, dependiendo del contexto. Según contó Aron Corredor, al menos tres reservistas por año tienen la posibilidad de alternar varios minutos. “Platense es un club que apuesta por sus juveniles. Suelen ser entre dos o tres por año, y en este 2024 tomó protagonismo Franco Minerva (18) y suelen ir al banco Manuel Tucker (19) y Cristian Ortiz (19). El año pasado tuvimos el gran rendimiento de Marco Pellegrino que fue vendido al Milan (hoy a préstamo en Independiente). Platense tiene buen potencial en las inferiores, pero no todos están con condiciones para subir a primera”, explicó.

Juan Pablo Goicochea es parte de la Selección Peruana Sub-20 que dirige José 'Chemo' del Solar. (Foto: Getty Images)

Del mismo modo, este diario se contactó con Gustavo Lamy, exjefe de prensa de Platense y autor de los libros ‘Pequeñas Historias Calamares’ y ‘A pesar de los años’, quien también dio su mirada sobre el presente de Juan Pablo Goicoechea. “Cuando llegó tuvo algunas oportunidades de jugar primera, pero no se destacó mucho, se nota que todavía le falta ritmo para una Primera División Argentina, entendiendo también que tenía poco ritmo en el fútbol peruano. Jugó algunos partidos en reserva, tampoco se destacó mucho y tiene mucha competencia ahora. Hoy por hoy está casi afuera de cualquier convocatoria para jugar en la Liga Profesional”, argumentó.

Ya que Platense llegó a la final de la Copa de la Liga Profesional del año pasado, está viviendo un buen presente desde lo institucional, eso sí, sin dejar de lado sus obligaciones con los puestos de descenso. No obstante, pese a eso, Lamy advierte que Juan Pablo Goicoechea tendrá que remar mucho si quiere ganarse un sitio en la ofensiva del ‘Calamar’. “El presente de hoy es uno de los mejores en los últimos años, más allá de que no puede descuidar la permanencia. Hoy Goicoechea no tiene el nivel para estar con los delanteros que tiene Platense. Hoy corre desde muy atrás al no ser convocado o jugando algunos partidos en reserva. Tiene que ver mucho la poca experiencia que tiene, eso pesa”, aseveró. ¿Será el momento para que ‘Goico’ piense en un préstamo con miras a la temporada 2025?

Juan Pablo Goicochea viene jugando en la reserva de Platense. (Foto: Platense)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR