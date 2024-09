Alianza Lima consiguió un triunfo muy importante para su objetivo de quedarse con el Torneo Clausura y así pelear a fin de año por el título nacional. Con un gol de Hernán Barcos a los 24 minutos del primer tiempo, los blanquiazules vencieron 1-0 a Carlos A. Mannucci en el Estadio Alejandro Villanueva, que estuvo colmado ante la expectativa por el debut de Paolo Guerrero. Con este resultado, el conjunto dirigido por Mariano Soso llegó a los 23 puntos y se matiene en el primer lugar de la tabla de posiciones. En la próxima jornada, tendrán que ir al calor de Sullana para enfrentar al Atlético Grau.

Para este partido, el estratega argentino mantuvo el equipo que derrotó a Los Chankas en Andahuaylas en la jornada anterior. El conjunto victoriano salió este sábado con Ángelo Campos en el arco; Erick Noriega, Carlos Zambrano y Renzo Garcés fueron el tridente defensivo; Marco Huamán por derecha y Juan Pablo Freytes por izquierda fueron los carrileros; Sebastián Rodríguez estuvo junto a Catriel Cabellos en el mediocampo; mientras que Kevin Quevedo, Matías Succar y Hernán Barcos completaron el 3-4-3 que propuso el técnico argentino.

Alianza Lima 1-0 Mannucci (Foto: Jesús Saucedo/GEC)

El UNOXUNO del Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci

Ángelo Campos (8): intervino en pocas ocasiones, pero en las que apareció, siempre lo hizo de la mejor manera para salvar a su equipo. El ‘Mono’ se mostró muy seguro bajo los tres palos y mantuvo su valla invicta para que Alianza Lima pueda obtener la victoria. Fue clave para los íntimos.

Carlos Zambrano (7): El nivel del ‘León’ con el conjunto victoriano no es novedad. El zaguero se convirtió en el caudillo del equipo en este 2024 y sigue sosteniendo su rendimiento partido a partido. Ante Mannucci no tuvo casi ningún inconveniente y se mostró muy sólido atrás.

Renzo Garcés (7): el ‘Chapara’ también fue muy importante para el triunfo blanquiazul. En su primera temporada con los íntimos se ganó el titularato, gracias a que puede jugar en cualquier lugar de la línea de tres y también porque siempre brinda garantías en la defensa. Ante los trujillanos no fue la excepción.

Erick Noriega (7): desde su llegada para este Torneo Clausura se convirtió en un gran complemento para Zambrano y Garcés. Pese a su juventud (22 años), el futbolista peruano nacido en Japón viene consolidándose en Alianza Lima y estuvo impasable contra Mannucci.

Marco Huamán (5): tuvo una nueva oportunidad como titular ante los problemas físicos de Franco Zanelatto, que lo dejaron también fuera de la última convocatoria, pero cumplió con las expectativas. Tuvo algunas chances por el sector derecho, pero no terminó de atreverse a llegar al fondo ni a generar peligro a los rivales.

Sebastián Rodríguez (6): su nivel en esta segunda mitad de temporada no es el mismo que mostró en el Apertura, pero sigue siendo importante para el sistema de Alianza Lima. En el primer tiempo, el ‘Bigote’ cumplió un buen trabajo en el mediocampo, pero en el complemento tuvo algunas dificultades para tener claridad con el balón y para asociarse con sus compañeros.

Catriel Cabellos (6): otro que no terminó de acomodarse en la volante, aunque destacó por su despliegue y su solidaridad para buscar la recuperación de la pelota. Buscó siempre descolgarse y romper líneas para sumarse al ataque. No terminó bien la ocasión clara que tuvo frente al arco.

Juan Pablo Freytes (6): el argentino tuvo buenos momentos en la primera mitad, destacando por su recorrido, intentando siempre generar peligro por su sector y lanzando centros a los delanteros; sin embargo, en la segunda mitad -como todo el equipo- terminó siendo impreciso y su rendimiento decayó. Dio la asistencia para el tanto de Hernán Barcos, que le dio el triunfo a su equipo.

Kevin Quevedo (5): por ahora su regreso a Alianza Lima no fue como esperaba. El ex Católica de Ecuador no tuvo un buen partido en materia ofensiva contra el elenco trujillano y se mostró muy impreciso cada vez que recibió el balón; sin embargo, se vio muy activo a la hora de presionar las salidas y buscó siempre los espacios para generar peligro.

Matías Succar (5): otro que corrió mucho, al igual que Kevin Quevedo, intentó cortar siempre la salida del conjunto visitante y generar sus situaciones, pero en ataque no consiguió trascender ni juntarse de la mejor manera con sus compañeros. Aún necesita elevar su nivel si quiere mantenerse como titular en el equipo de La Victoria.

Hernán Barcos (7): el ‘Pirata’ es clave para Alianza Lima esta temporada. No necesita sumarse tanto al juego del equipo, pero siempre aparece en los momentos importantes y descata por su efectividad frente al arco. El atacante de 40 años anotó el gol del triunfo y le sigue dando alegrías a la hinchada blanquiazul.

Mapa de calor de Barcos vs. Mannucci

Mapa de calor de Hernán Barcos vs. Carlos A. Mannucci. (Captura: Sofascore)

Los recambios

Ricardo Lagos (4): ingresó como interior izquierdo para darle más posesión y buen pie a la volante de Alianza Lima, pero aportó poco al juego de su equipo y su presencia no trascendió en el partido.

Pablo Sabbag (4): en los últimos partidos había tenido una mejoría a nivel físico y también en su juego, incluso marcando goles; no obstante, ante Mannucci estuvo lejos de tener un buen rendimiento. Falló varios pasas y le costó mucho cuando salió del área.

Paolo Guerrero (5): el ‘Depredador’ siempre genera expectativas y este sábado hizo su debut con camiseta blanquiazul. Si bien se le notó falto de fútbol, dejó algunas buenas sensaciones de cara a los próximos partidos. Se mostró muy activo en el ataque y se asoció bien con sus nuevos compañeros. Con más tiempo de juego, puede ser importante para los objetivos del equipo apra este 2024.

Jiovany Ramos (4): sufrió mucho jugando como carrilero por derecha, ya que su posición principal es como defensor central. Estuvo muy impreciso cuando se sumó al ataque y no aportó en el juego de su equipo.

Jesús Castillo (-): ingresó sobre el final y no jugó lo suficiente como para ser valorado.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR