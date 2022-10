Luis Advíncula se unió a las celebraciones por el título de Boca Juniors en la Liga Profesional de Argentina. El futbolista peruano transmitió en vivo mediante Instagram el festejo junto a sus compañeros, sin embargo, en medio del feliz momento, recordó que el empate que cometió ante Independiente.

Cuando el partido iba igualado sin goles, el popular ‘Bolt’ tocó a un jugador del ‘Rojo’ por lo que el árbitro cobró infracción y Leandro Fernández anotó desde los doce pasos. No obstante, minuto después, Pol Fernández igualó y la tranquilidad volvió a los hinchas que vibraron con el empate final (2-2).

Entonces, el lateral derecho de la selección peruana reconoció, de una manera peculiar, su error. “Celebro como pende*** y casi la cag***”, mencionó durante la transmisión y el video se volvió viral en las redes sociales.

Los fanáticos del ‘Xeneize’ aplaudieron a Luis Advíncula por su mea culpa. “Te bancamos siempre”, “Imposible no quererlo” o “Ahora a seguir sumando más títulos”, fueron algunos de los mensajes de los seguidores.

En horas de la noche del último domingo, el lateral derecho festejó en compañía de sus compañeros el campeonato de la Liga Profesional y reconoció, de una manera peculiar, que cometió un error durante el partido ante Independiente. (Video: GOLPERÚ).

Luis Advíncula expresó una autocrítica

Tras el duelo ante Independiente, el jugador peruano aceptó que no ha tenido un buen rendimiento en los últimos partidos y dedicó palabras al plantel por apoyarlo. “Agradecer a mis compañeros que me vienen bancando , vengo de cagada en cagada, pero creo que ellos me están bancando”, sostuvo para TNT Sports.

“Hoy sacaron un partido bastante jodido. Agradecerle a ellos y agradecer a mi familia que siempre está. Siempre nos enfocamos en nosotros, no nos enfocamos en el resto, nos enfocamos en lo que teníamos que hacer. Agarramos un buen envión de triunfos y somos justo campeón”, añadió.





