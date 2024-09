Luis Advíncula fue titular con las Selección Peruana en los partidos ante Colombia y Ecuador, por las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Si bien el ‘Rayo’ no destacó, terminó cumpliendo una buena labor frente al conjunto ‘cafetero’ en el Estadio Nacional de Lima; sin embargo, en el duelo en Quito una amarilla lo condicionó en el primer tiempo y el técnico Jorge Fossati decidió cambiarlo por Oliver Sonne para el inicio del complemento.

Una vez terminada la fecha doble del torneo clasificatorio, donde la Bicolor se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones con solo tres puntos, Luis Advíncula volvió a Argentina para sumarse al plantel de Boca Juniors y que se prepara para disputar el encuentro ante Racing este sábado 14 de septiembre.

No obstante, el ‘Rayo’ regresó a su club con algunas molestias en el tendón de Aquiles, que lo dejarán fuera del duelo frente a la ‘Academia’. Según informó el periodista argentino Leandro Aguilera, el peruano tiene dolores en esa zona, pero los estudios médicos no arrojaron que tenga una lesión.

De esta manera, Advíncula será preservado en esta fecha del fútbol argentino y buscará llegar de la mejor manera posible para disputar el clásico contra River Plate el próximo sábado 21 de septiembre en La Bombonera.

Luis Advíncula. (Foto: Getty Images)

Arrastra lesión desde la Copa América

Recordemos que Luis Advíncula no se encuentra al 100 % desde que enfrentó a Chile por Copa América. El futbolista nacional salió sentido en aquel partido a los 30 minutos del primer tiempo y no volvió a sumar minutos en los siguientes encuentro del torneo continental. El propio presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, resaltó el compromiso de ‘Bolt’ para seguir jugando pese a las molestias que siente en el tendón de aquiles.

“Lo de Luis Advíncula es maravilloso porque él jugó la Copa América, ama jugar con la Selección, no quiere perderse un solo partido y en el primer partido se lastimó feo el tendón”, dijo en TNT Sports. “El día que quedaron afuera, se subió al avión y se apareció en el predio de Boca, no podía caminar. Hizo bicicleta 10 días porque no podía hacer otra cosa. Él dijo que iba a intentar jugar en Ecuador contra Independiente del Valle y eso lo hace un jugador comprometido, que está contento y feliz en el club”, contó.

Riquelme indicó también que “Tuvo que salir el otro día en un partido de local porque le molesta ese tendón, no lo tiene bien, pero como le gusta competir, va a jugar con Boca y a su Selección, esperamos cuidarlo para que nos ayude, tanto a Boca como a su Selección”. Recordemos que Luis Advíncula firmó una extensión de su contrato con el equipo argentino -al que llegó a medios del 2021- hasta finales del año 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors?

Luis Advíncula tendrá un importante duelo este fin de semana. Boca Juniors se enfrentará a Racing de Avellaneda el sábado 22 de septiembre a las 3:30 p.m. (hora peruana y dos más en Argentina), en el Cilindro. Recordemos que los xeneizes encuentran en el octavo lugar de la tabla de posiciones de la Liga Argentina con 21 puntos.

Los números de Luis Advíncula con Boca en 2024

Durante la presente temporada, Luis Advíncula jugó 33 partidos, acumulando un total de 2 459 minutos en el campo. Según el portal Transfermarkt, el peruano acumula cinco asistencias. A pesar de haber enfrentado complicaciones debido a una lesión en el tendón de Aquiles, ‘Lucho’ sigue siendo una figura crucial para su equipo. Su habilidad para aportar tanto en defensa como en ataque, junto con su experiencia internacional con la Selección Peruana, lo convierten en un jugador indispensable. Su capacidad para recuperarse y mantenerse en forma, a pesar de las dificultades físicas, subraya su importancia en el campo de juego.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Andrés Manrique Periodista deportivo egresado de ISIL y Máster en Gestión Deportiva en Johan Cruyff Institute. Cuento con 8 años de experiencia en medios digitales. Melómano, aficionado a los videojuegos y entusiasta de la tecnología.