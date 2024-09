Roberto Chale, leyenda de Universitario de Deportes y del fútbol peruano, falleció el último martes a los 77 años. El ‘Niño Terrible’ es un ícono del equipo crema, donde ganó tres títulos nacionales como jugador y dos como director técnico. Por tal motivo, este jueves el club merengue realizó el velatorio del mundialista con la Selección Peruana en el estadio Monumental de Ate. Exjugadores, trabajadores e hinchas de la institución merengue llegaron hasta las gradas del recinto deportivo para darle el último adiós al ‘Maestro’.

El féretro llegó a las 11:00 de la mañana al estadio, acompañado de la familia de Chale, trabajadores del club y aficionados cremas. Desde ese momento, uno por uno comenzó a despedirse del exfutbolista, quien llegó a disputar el Mundial de México 70 con la Selección Peruana. Los restos estuvieron en el Monumental hasta la 1:30 de la tarde.

Durante esas horas, exjugadores como Juan Manuel Vargas, Roberto Farfán y Paolo Maldonado llegaron al estadio Monumental para decir presente en el homenaje de la leyenda merengue. En otro momento, un grupo de hinchas llegó con una banderola y empezó a cantar: “Chale no se va, Chale no se va”. Se vivieron momentos emotivos en Ate.

Un día antes, en una ceremonia realizada con privacidad, la familia de Chale recibió el apoyo y cariño de exjugadores cremas como Ramón Mifflin, Héctor Chumpitaz y Jean Ferrari. El actual administrador de Universitario brindó consuelo a la hija de Roberto Chale y destacó la importancia del ‘Niño Terrible’ en el fútbol peruano.

La palabra de la familia de Roberto Chale

La hija de Chale, Alexandra, se pronunció sobre los últimos años de lucha de su padre contra la enfermedad que padecía. “Son momentos difíciles, duros, tristes, que uno no quiere que lleguen nunca. Después de una larga lucha contra las enfermedades que tenía, no quería dejarlas ganar; luchó hasta el final con toda la garra y fortaleza que siempre ha tenido. Me consuela mucho que ya no esté sufriendo y ya está descansando. Merece descansar, cuidándonos desde donde está, nunca lo dejó de hacer”, señaló al periodista Juan Carlos Estevez.

Además, agradeció las muestras de efecto que viene recibiendo en las últimas horas, valorando el legado de su padre: “Él vive en nosotros, sus recuerdos, su carisma, su forma de ser, su alegría, todo eso vamos a recordar por siempre. Es una persona idolatrada y eso nos debe llenar de orgullo como familia. Es enorme el cariño, a nivel mundial, me llaman desde muchos lados, es imposible poder contestar todos los mensajes y llamadas”.

¿Cuándo juegan Universitario vs Alianza Atlético?

El partido entre Universitario y Alianza Atlético está programado para jugarse este domingo 15 de septiembre en el estadio Campeones del 36, en Sullana. El compromiso iniciará a la 1:00 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia) y se podrá ver a través de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.

La institución de Ate viene peleando punto a punto la cima del Torneo Clausura 2024 con Alianza Lima, y necesita un triunfo y un tropiezo del ‘compadre’ para poder retomar el primer lugar. En estos momentos, está en la segunda casilla con 18 puntos; mientras que el club blanquiazul es líder con 20 unidades. Recordemos que si la ‘U’ gana el Clausura, se proclamaría campeón nacional automáticamente. El objetivo es campeonar en el año de su centenario.





