Voz autorizada. Luego de muchas idas y venidas, finalmente se resolvió el futuro de Luis Ramos, quien jugará en el América de Cali tras su paso por Cusco FC. Así, en medio de algunos cuestionamientos que se hacen los hinchas, quienes no creen que el delantero peruano sea lo que necesitan los ‘Diablos Rojos’, salen a la luz otras personalidades que sí consideran que el futbolista de 25 de años tiene las condiciones para ganarse un lugar en uno de los equipos más grandes de Colombia. Este es el caso de Julio César Uribe, quien fue entrevistado por un medio local acerca de la llegada del exjugador de Los Chankas. ¿Qué dijo al respecto?

Considerado una persona de peso en Colombia, tras su paso por el América, allá por 1987 y 1989, el popular ‘Diamente’ no dudó en dar sus impresiones acerca del fichaje de Luis Ramos, a quien elogió en reiteradas ocasiones, aludiendo que el club se llevó a un jugador ‘‘con gol’’ y que, con los medios adecuados, podría llegar a hacer una gran dupla con la estrella del equipo, Juan Fernando Quintero.

“Sí he conocido de esta noticia (llegada de Ramos al América), estoy al día porque es lo que corresponde. Estamos en una responsabilidad que tienes que estar informado. Como compatriota y nuevo embajador de nuestro fútbol, obviamente le deseamos lo mejor y apoyaremos en todo lo que corresponde para que tenga esa producción para lo cual es contratado”, expresó para ‘Antena 2′.

“El chico tiene condiciones. Ya ha tenido algunas apariciones en la selección, pero hay muchas cosas que deben articularse para que la respuesta sea la que están observando los que saben de fútbol, que puede ser un chico que haga bien su trabajo de la mano de todos sus compañeros”, agregó Uribe, antes de opinar sobre la dupla que haría con Juanfer Quintero, para quien solo tuvo elogios.

“¿Quintero puede aprovechar a Ramos? Sí claro, es una muy buena intención. Recuerden que son niveles de exigencia y a Quintero nadie lo va a discutir, es un talento y me encanta cómo juega. Obviamente, tiene una capacidad de ver lo que otros no ven, por eso juega de ‘10′, por eso pone la pelota donde la debe poner y tiene ese pase gol que es fundamental para un goleador”, mencionó.

Finalmente, el ‘Diamante’ realzó las características de Ramos, a quien definió como un delantero que ‘‘no pierde tiempo’’.“Por lo que yo he observado, que no han sido muchos partidos, he visto algunos goles de él jugando en Cusco FC y es un chico que tiene gol, frente al arco toma decisiones puntuales, no pierde tiempo, sabe cómo tiene que definir de cara al arco”, sentenció el exentrenador.

Primeras palabras de Ramos en América

En una entrevista para Win Sports, Ramos reveló detalles sobre la negociación que lo llevó a firmar por uno de los clubes más grandes de Colombia, señalando que su objetivo siempre fue salir del Perú para ganar recorrido y -por qué no- convertirse en una pieza fundamental para la selección de cara a las Eliminatorias.

“Yo quería salir y venir a un club muy importante que me va a abrir las puertas en el futuro. Vengo a dar la vida por la institución, vengo a aportar mi grano de arena”, expresó el delantero de 25 años, quien vivirá su primera experiencia en el extranjero luego de pasar por varios clubes del fútbol peruano.

"Yo quería salir y venir a un club muy importante que me va a abrir las puertas en el futuro. Vengo a dar la vida por la institución, vengo a aportar mi grano de arena": Luis Ramos, delantero peruano, sobre su llegada a América. #DespiertaWIN ⚽👹🔥 pic.twitter.com/866Rp8hwzo — Win Sports (@WinSportsTV) February 5, 2025

¿Cómo se gestó su llegada al América?

Hasta hace unas semanas, Luis Ramos seguía cumpliendo con los entrenamientos de pre-temporada junto a Cusco FC, hasta que en los últimos días recibió una oferta del América de Cali para que esté presente en la temporada 2025 de la Liga Colombiana. Sin embargo, no todo fue tan fácil como él quizá lo esperaba.

Todo esto debido a que el equipo de los ‘Diablos Rojos’ tenía en la misma órbita al delantero estadounidense Christian Ramírez, de último paso por Columbus Crew de la MLS. Siendo él la primera opción, las conversaciones entre América y Cusco FC habían cesado, tal como lo informaron varios periodistas de la capital.

Sin embargo, hoy por la mañana, la situación volvió a dar un giro de 180 grados para volver a su posición inicial en la que los colombianos preferían nuevamente a Luis Ramos como primera opción. Esto debido a que las negociaciones con Ramírez se cayeron en su totalidad por no cumplir con las cifras que esperadas.

En este sentido, el periodista experto en fichajes sudamericanos, César Luis Merlo, confirmó que el atacante peruano podrá realizar su viaje a tierras cafeteras para primero pasar los exámenes médicos y luego poder efectuar, de manera oficial, la firma del contrato pero no para un cesión completa sino para un préstamo.

“Luis Ramos llegará esta tarde a Cali para hacerse la revisión médica y firmar contrato con el América. El delantero promedió un gol cada 142 minutos en su última temporada en Cusco FC, que lo cede a préstamo por un año y con opción de compra”, escribió en sus redes sociales, el periodista argentino.





TE PUEDE INTERESAR