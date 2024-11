Aunque no ha sido considerado por Jorge Fossati para esta fecha doble de noviembre con la Selección Peruana (tras ser sancionado con una fecha por CONMEBOL al derribar un monitor del VAR en el pasado partido contra Brasil), el calendario de Marcos López continúa. Y desde su llegada a Dinamarca, el lateral izquierdo se ha ganado a pulso su continuidad en Copenhague. El peruano viene pagando con creces la confianza de su DT y este jueves repartió una nueva asistencia en la Conference League.

Cuando corría el minuto 82′ del compromiso ante Istanbul Basaksehir, Marcos López recibió un balón por la banda izquierda, levantó la mirada y lanzó la pelota al centro del área. Una trayectoria perfecta para que su compañerop Amin Chiakha le diera dirección con su cabeza para anotar el gol. La celebración fue efusiva para el peruano, pues significó su segunda asistencia en esta competición europea.

El grito además fue por partida doble, ya que su equipo estaba abajo en el marcador por 2-1 ante el combinado turco, que estaba dando el batacazo en Dinamarca. Para fortuna del elenco del peruano, el marcador quedó en un 2-2 y lograron rescatar un punto por la tercera fecha de la Conference League. En este encuentro, López fue titular y jugó los 90′.

El marcador fue cambiante para los intereses del Copenhague. A los 26′, Philippe Paulin puso el 1-0 para Basaksehir; Amin Chiakha marcó la igualdad casi cerca del final, a los 79′. Y al minuto, Krysztof Piatek volvió a poner arriba a los turcos; no obstante, el mismo Chiakha firmó su doblete a los 83′ con esa asistencia de López, quien lleva ocho partidos con su club y tres asistencias.

Su siguiente compromiso será el domingo 10 de noviembre ante AGF por una nueva fecha de la liga danesa (12:00 pm, hora peruana). Tras ello, tendrá dos semanas de inactividad por el parón de selecciones y retomará el ritmo el 24 del mismo mes frente a Lyngby. A nivel internacional, Copenhague chocará contra Dinamo Minsk el 28 de noviembre por la cuarta fecha de la Conference League.

¿Qué dijo Jorge Fossati por la ausencia de Marcos López?

Cuando iniciaron los entrenamientos de cara a la fecha doble de noviembre, Jorge Fossati fue consultado por la ausencia de Marcos López. El ‘Nono’ no lo citó para esta jornada (convocó a Miguel Trauco en esa posición) y justificó su ausencia, alegando un trajín innecesario desde Europa hasta Lima para no ser parte del primer partido.

“A Marcos lo trajimos en la misma situación en octubre, pero no estaba Miguel (Trauco). Me parece que hay que tener un poco de cuidado, si en lo previo no lo ves claro como opción uno u opción dos. Hacerlo venir, un viaje de 24 horas, para después no integrar ni el banco, no me parece prudente”, aseguró Jorge Fossati.

¿Cuándo son los próximos partidos de Perú?

El siguiente encuentro de Perú será ante Chile en el Estadio Nacional de Lima, por la jornada 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El compromiso está programado para jugarse el viernes 15 de noviembre desde las 8:30 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un apasionante ‘Clásico del Pacífico’, ya que ambas selecciones necesitan los puntos para seguir luchando por el cupo al repechaje.

Para completar la fecha doble de noviembre, el equipo dirigido por Jorge Fossati visitará a la Selección Argentina en La Bombonera de Buenos Aires. El encuentro ante la albiceleste se disputará el martes 19 de noviembre desde las 7:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un duelo bastante complicado ante la actual campeona del mundo y la bicampeona de la Copa América.





