Marcos López se lució con lujosa jugada en la Champions League. (Video: ESPN)
El peruano fue titular indiscutible este miércoles con el , destacando notablemente durante la quinta fecha de la fase de liga de la frente al Kairat Almaty. En un trámite con pocas situaciones de peligro iniciales, el lateral izquierdo apareció a los 26 minutos para brindar una sutil asistencia al brasileño Robert, quien marcó el 1-0 aprovechando los espacios en la defensa kazaja. López no solo fue decisivo en el marcador, sino que también mostró su calidad técnica al realizar una lujosa ‘huacha’ a los 76′, redondeando así una gran actuación individual en Dinamarca.

