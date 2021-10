Hay diversas opiniones en el fútbol y una de ellas giro entorno a la titularidad del lateral derecho en el esquema de Boca Juniors. Luis Advíncula ha llegado al club argentino y desde casi el comienzo aseguró su puesto como titular; sin embargo, no todos los aficionados ‘Xeneizes’ están de acuerdo con ello, pues algunos prefieren a Marcelo Weigandt y Marcos Rojo apoyó a uno de ellos de una curiosa manera.

En las redes sociales un usuario publicó un comentario relacionado a el jugador que debería salir desde el primer minuto al campo de juego en el equipo que dirige Sebastían Battaglia. “No me importa si el otro es de selección. El lateral derecho de Boca es Marcelo Weigandt y no se discute más”, escribió el usuario @benimark_ en una publicación en Instagram. Sin embargo, lo llamativo de esto es que Marcos Rojo estuvo atentó a lo publicado y tomó la decisión de darle un like.

Fueron más de 9 800 me gusta que recibió la publicación y el like de Rojo terminó llamando la atención, siendo su muestra indirecta de apoyo.

Advíncula y su probable lesión

El periodista argentino Emiliano Raddi informó que Luis Advíncula sufrió una lesión muscular, a pocos días del duelo ante Argentina, y no se descarta un desgarro.

En medio de la noticia, el cuerpo médico del combinado nacional se reunió con el comando técnico de la Selección, en el hotel Intercontinental de Buenos Aires, con la finalidad de evaluar la situación del lateral peruano. Por el momento, no existe una versión oficial sobre el estado del jugador.





