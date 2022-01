Juan Reynoso sigue trabajando con Cruz Azul para el duelo que tendrá contra Monterrey, por la tercera jornada del Clausura 2022 de la Liga MX. Si bien arrancó con buen pie el torneo, con una victoria por 2-0 contra Tijuana, es solo el comienzo, teniendo en cuenta que ya no cuenta con ciertos elementos en su plantel.

Uno de ellos fue Yoshimar Yotún, quien no llegó a renovar con el elenco cementero para este año. Al respecto, el DT nacional señaló que “los tiempos nos jugaron en contra. Cuando fuimos campeones, mantuvimos la base, los que acabaron contrato renovaron. Y hoy lo que nos pasó, es que al tener un mal semestre nos quedamos sin piso”.

Asimismo, agregó para Radio Ovación que tuvo que replantear su equipo. “Terminamos replanteando posiciones y para el club, fue más fácil no renovar el contrato. Los chicos sabían, que si no lográbamos meternos entre los cuatro primeros, era difícil mantener el plantel”, explicó el estratega del cuadro mexicano.

Incluso, señaló que “no solo ‘Yoshi’, sino algunos jugadores más. No me queda duda de que él conseguirá algo bueno en otra liga y seguirá rindiendo en la Selección Peruana”. De momento, el volante nacional se encuentra entrenando con el combinado nacional, pensando en los amistosos y en las Eliminatorias a Qatar 2022.

Mercado de pases en México

Respecto a cómo se viene dando los movimientos en el mercado de pases, Reynoso hizo una comparativa con el escenario de nuestro país. “Una etapa es en el mercado peruano, y otra en el mercado mexicano. Tanto como jugador como técnico, hay una etapa de sacrificio, consolidación, trascender y disfrutar. En Perú estaba en una etapa de trascender y aquí estoy en consolidación”, sostuvo.

“Siempre he tratado de ser ubicado y no agrandarme. Ojalá puedan llegar algún par de títulos más y puede ser más adelante que piense que estoy trascendiendo en México. Era una de mis metas que tenía poder dirigir a Cruz Azul y devolverle algunas de las alegrías que me tocó vivir”, finalizó Reynoso.





