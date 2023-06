Aunque tuvo una campaña irregular en la temporada 2022/23 de la Eredivisie y terminó en los últimos lugares de la tabla de posiciones, el FC Emmen no se fue al descenso directamente. Por al contrario, el equipo de Miguel Araujo se aferró a la posibilidad de salvar la categoría mediante los play offs de la permanencia.

Así, el miércoles dio el primer paso para seguir soñando con quedarse en la Primera Divivisión de los Países Bajos, anteriormente Holanda, tras vencer (2-1) al NAC Breda, con goles Lorenzo Burnet (24′) y Ole ter Haar Romeny (39′). Mientras ´que Aimé Ntsama Omgba descontó (90′), pero no le alcanzó a los locales en el Rat Verlegh Stadion (Breda)

Y este sábado, la ‘Fiera’ y compañía no desentonaron en casa (no tenían margen de error y ganaron 2-0, con tantos de Richairo Zivkovic y Jasin-Amin Assehnoun en el estadio De Oude Meerdijk) para sellar su pase a la final de los play off.

Ahora, al Emmen le tocará medir sus fuerzas en el repechaje contra el Almere City en la gran final que se jugará a dos partidos (la ida será el 6 de junio de visita y la vuelta el 11 del mismo mes). Es decir, de superar este último escollo, recién podrá confirmar su estadía en la Eredivisie.

¿Cambiará de rumbo?

Miguel Araujo, que fue confirmado por Juan Reynoso para los amistosos ante Corea y Japón, sostuvo anteriormente que esta temporada podría ser la última con el FC Emmen, ya que analiza algunos nuevos destinos para su futuro.

“Tal vez esta sea mi última temporada, aunque este club me encante. Una buena opción es regresar a América o ir a México”, le dijo a VoetbalPrimeur. Veremos qué sucede en el futuro del defensa peruano.





