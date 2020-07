El futuro de Miguel Trauco parece estar lejos del Saint-Étienne. En las últimas horas se habló sobre la posibilidad de que el lateral izquierdo de la selección peruana pueda recalar en la el balompié griego. Olimpiacos y Paok serían los principales clubes interesados.

Para aclarar un poco el panorama, Depor converso con el periodista francés del L'Équipe, Bernard Lions, quien afirmó que el director técnico del equipo verde no tiene en mente al ex Flamengo. “Trauco no ha regresado en buen estado físico y Claude Puel no lo quiere en Saint-Étienne. En caso pueda contratar a alguien su lugar, lo hará”, señaló Lions.

En los encuentros amistosos que ha disputado Saint-Étienne tras el reinicio de sus entrenamientos, Trauco aún no ha sido tomado en cuenta. Por ello, la prensa francesa asegura que forma parte de la lista de futbolistas transferibles para el próximo mercado de pases.

Miguel Trauco recibió oferta del Olympiacos

El mercado de fichajes empezó a moverse en el fútbol europeo. Uno de los nombres que empezó a sonar es el de Miguel Trauco, futbolista del Saint-Étienne.. Desde Francia afirman que el peruano es pretendido por dos clubes del balompié griego y que incluso uno ya presentó su propuesta al club francés.

“La única oferta formal que recibió Saint-Étienne por Miguel Trauco proviene de Olympiacos. Ciertamente PAOK Thessaloniki está interesado, pero todavía no ha presentado su propuesta hasta la fecha”, señaló el periodista Mohamed Toubache-Ter en su cuenta de Twitter.

