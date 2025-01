Después de una semana en donde tuvo que adaptarse a un ritmo de entrenamiento distinto y esperar ser inscrito en la EFL (Liga de Fútbol Ingles), Oliver Sonne por fin pudo debutar oficialmente con el Burnley. En el duelo correspondiente a la tercera ronda de la FA Cup, el lateral de 24 años hizo su estreno oficial en el conjunto inglés, en un 3-1 que tuvo que resolverse en tiempo extra. El exjugador del Silkeborg arrancó de titular y mostró cosas interesantes en el tiempo que estuvo en el terreno de juego.

En medio de los comentarios objetivos que generó sus primeros minutos con los ‘Clarets’, su entrenador Scott Parker analizó su rendimiento en esta primera experiencia en el balompié británico. Sabiendo que el rival de turno no suponía una mayor exigencia para sus dirigidos, el estratega de 44 años valoró lo mostrado por el exjugador del Silkeborg IF.

“Oliver había estado con nosotros durante un par de semanas. Creo que mostró algunos momentos de verdadera compostura, fue una amenaza de ataque y estuvo realmente sólido en defensa, en una buena actuación del equipo”, manifestó en diálogo con los medios de comunicación.

Oliver Sonne llegó al Burnley tras su paso por el Silkeborg IF de Dinamarca. (Foto: Burnley)

Oliver Sonne no se amilanó en su primera titularidad con el Burnley y dejó buenos pasajes en su labor de generar peligro por el flanco derecho. A pesar de que no pudo asistir, su despliegue provocó cierta preocupación por su zona y estuvo atento a los relevos defensivos; no se complicó en la toma de decisiones y resolvió con solvencia.

Sonne tiene contrato con el Burnley hasta mediados del 2029, por lo que este solo es el inicio de una aventura que tendrá cada vez una mayor exigencia en el ascenso del fútbol inglés. El objetivo es conseguir el boleto a la Premier League, por lo que el también lateral de la Selección Peruana espera cerrar la temporada como titular.

Ya cuando fue presentado oficialmente había dejado luces de su predisposición para asumir este reto: “¡Estoy muy emocionado! Estar aquí y experimentar el club y las instalaciones, ¡es alucinante! Hay muchas razones por las que me uní a este club de fútbol. La principal es que es un club enorme con grandes ambiciones”, señaló Sonne hace una semana.

El ‘Vikingo’ sabe de la exigencia que tendrá al ser un fichaje del mercado invernal del Burnley, por lo que no le teme a este desafío. “Veo un entorno aquí en el que puedo desarrollarme como persona y como jugador, para conseguir unos años realmente buenos siendo uno de los jugadores principales del equipo, marcando goles y consiguiendo asistencias. La ambición es volver a la Premier League y lucharé para que eso suceda”, sentenció.

Scott Parker está dirigiendo su primera temporada al Burnley. (Foto: Burnley)

¿Cuándo es el próximo partido del Burnley?

Luego de este triunfo por 3-1 sobre el Reading –que significó avanzar a la siguiente ronda de la FA Cup–, Burnley volverá a tener activado la próxima semana cuando reciba al Sunderland por la jornada 27 de la Championship 2024-25. Este compromiso está programado para el viernes 17 de enero desde las 3:00 p.m., se disputará en Turf Moor y será transmitido por la señal de ESPN, disponible en la plataforma de streaming de Disney Plus.





