Paolo Guerrero llegó a Racing Club y el delantero de la Selección Peruana no pudo ocultar su alegría al encontrar un elenco de élite, en el mismo que intentará demostrar su vigencia goleadora, no solo en el campeonato argentino, sino también en torneos internacionales. A pesar de ello, y de su ilusión por llegar a Avellaneda, confesó que aún no está listo para debutar, pero que afina detalles para hacerlo lo más pronto posible en Argentina.

“Me han tratado super bien y me siento muy feliz de estar en este gran club, compartiendo con todas las personas. Ahora, toca mi parte: ponerme a punto para poder jugar cuanto antes. Para esta semana, no creo que esté, pero estoy trabajando la parte de fuerza y gimnasio para -espero- jugar el próximo fin de semana”, sostuvo el delantero en conferencia de prensa, a cuatro días del debut en el Cilindro frente a Belgrano.

Por otro lado, Guerrero es consciente de que deberá trabajar muchísimo para ganarse un lugar en el equipo titular de Racing Club, escuadra a la que pudo llegar años atrás. Ahora, con el respaldo del DT, Fernando Gago, buscará convertirse en el referente de ataque que el equipo necesita para esta parte de la temporada.

“Primeramente, a qué jugador no lo motiva venir a Racing Club. Con la oportunidad de jugar Copa Libertadores, es aún mayor el deseo. Tuve una conversación, en 2018, para venir, pero ahora me siento afortunado de venir. Hablé con Fernando Gago sobre los objetivos y me di cuenta que es un equipo que presiona mucho arriba, característica de los clubes en los que me gusta jugar”, acotó al respecto sobre su DT, a quien también tuvo la chance de enfrentar en el campo de juego.

Por otro lado, Paolo dio detalles de la elección del número de su indumentaria, el mismo que posee una historia importante dentro de Racing Club, por lo que tendrá una responsabilidad enorme al momento de portarla en la camiseta de los de Avellaneda.

“El 22, en primer lugar, porque tiene mucha historia. Mi primera respuesta fue que cualquier número, pero cuando me lo propusieron, lo recibí con mucho orgullo, ya que Diego Milito -quien fue ídolo aquí- lo tuvo”, finalizó el delantero que llegó a Argentina proveniente de Avaí FC de la liga de Brasil. Que hayan goles.





