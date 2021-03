El 16 de agosto del 2020, Paolo Guerrero fue parte del partido entre Inter de Porto Alegre y Fluminense por el Brasileirao. El atacante no pudo terminar el juego debido a que sufrió una dura lesión a la rodilla que lo hizo abandonar el terreno a los 65 minutos. Hoy, luego de más de seis meses, regresó a las canchas para felicidad de todos sus fanáticos.

Inter logró vencer por 4-2 a Ypiranga por el Campeonato Gaúcho y el ‘Depredador’ sumó sus primeros minutos del 2021. Tras el encuentro, Paolo se mostró contento por volver a pisar un terreno de juego y por la victoria del equipo ‘Colorado’.

“Muy feliz de estar de regreso después de casi siete meses. No pensé que entraría. Me sorprendió entrar en un partido que estaba 2-1. Tenía un poco de miedo de cómo me sentiría, pero, gracias a Dios, lo hice y todo salió bien”, dijo Paolo.

“Ganamos, es importante. Los compañeros están entendiendo lo que pide el entrenador. Me sentí bien. y estoy feliz por eso”, agregó el atacante que partido a partido irá poniéndose en forma para recuperar su mejor versión futbolística.

Asimismo, Miguel Ángel Ramírez fue presentado a inicios de marzo como nuevo técnico del Inter de Porto Alegre tras la salida de Abel Braga, a lo Guerrero se refirió al momento que vive el nuevo DT.

“El profesor Abel hizo un gran trabajo. Lo felicité, pero no pudimos ganar el Brasileirao. Entiendo que busquen a un nuevo entrenador. Miguel Ángel ya está aprendiendo portugués. Nosotros tuvimos muchas cosas buenas en estos cuatro días y estaremos mejor pronto”.





Paolo Guerrero volvió a los campos de juego con Inter. (Video: Premier TV)





