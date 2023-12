Paolo Guerrero sigue demostrando su vigencia y qué mejor que con dos títulos en un año. Sin duda, un 2023 que el delantero de la Selección Peruana no olvidará, no solo por los triunfos obtenidos, también por la manera cómo se fue dando, ya que no olvidemos que arrancó en Argentina, pero terminó en Ecuador. Eso sí, dicha permanencia en un campo de juego solo podría darse si el jugador demuestra estar a la altura de las exigencias, tal y como lo hizo el ‘Depredador’, llegando a sumar 42 encuentros esta temporada. ¿Qué otros números registró?

El atacante de 39 años empezó el 2023 siendo anunciado como nuevo refuerzo de Racing Club, donde tendría la oportunidad no solo de jugar en la liga argentina, también jugaría la fase de grupos de la Copa Libertadores. Su primer partido con el equipo fue en febrero de este año frente a Tigre, donde consiguió un empate por 2-2. A ello le vino otros catorce más por el campeonato argentino, donde llegó a sumar un total de 574 minutos.

A la par comenzó a jugar la Libertadores, torneo donde disputó todos los encuentros de la ronda de grupos y dejando al equipo primeros en su serie. No obstante, para inicios de julio la situación en el club de Avellaneda ya no era la misma, por lo que el jugador optó por dar un paso al costado y buscar nuevos horizontes. Es aquí donde entra la oferta de LDU de Quito, que le propone pelear por la Sudamericana y por el título de la liga ecuatoriana.

Las negociaciones no tardaron mucho y para inicios de agosto, Guerrero ya portaba la camiseta blanca del club de Quito para así defenderlo hasta finales de este año. El reto principal era avanzar en la Sudamericana y lo logró. En este certamen, Paolo llegó a jugar siete encuentros, donde marcó tres tantos y acumuló 646 minutos, además de alzarse con la copa del torneo, tras vencer en tanda de penales a Fortaleza de Brasil.

En terreno ecuatoriano, el delantero nacional disputó trece encuentros en el campeonato, dos de ellos fueron por las finales de ida y vuelta frente a Independiente del Valle. En este recuento vale destacar los cinco goles que marcó, los mismo que fueron decisivos para coronarse campeones del Clausura y así pelear por el título nacional. En total, se puede señalar que Guerrero sumó 42 cotejos, marcó 11 tantos y asistió en dos oportunidades. Respecto a los minutos de juego, acumuló 2,393′.

La palabra del ‘Depredador’

Tras finalizar el encuentro, el delantero peruano se mostró muy alegre por este momento catalogando como único. “El trabajo en equipo, muy feliz con el trabajo logrado. Muy feliz por obtener el título en Ecuador. No había vivido esto, el estadio tiene que estar siempre así. El más grande es Liga, así le duele a quien le duela”, comentó el delantero nacional.

Asimismo, el 9 que vivió meses con muchas presión, se mostró muy agradecido por todo el apoyo mostrado por hinchas que siempre lo apoyaron desde su llegada. “Se vienen unas vacaciones y Dios sabe que es lo que pasará próximamente. Han sido meses muy intentos, muy sufridos, tenía que ir a la Selección, luego venir aquí. Quiero dejar mi nombre marcado aquí y gracias a Dios, conseguimos dos títulos”, declaró el goleador.

“Quiero agradecer a todos mis hinchas, seguidores, a los que creen en mi. A los que nunca me dejan de alentar. Sé lo disfrutan ahora tras campeonar y sé como apoyan a Liga. Ojalá más hinchas peruanos sean de Liga”, agregó el delantero nacional que se mostró feliz por siempre recibir la motivación de sus seguidores.





