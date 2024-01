La popularidad de Ibai Llanos nos permite que poco a poco conozcamos en lado más íntimo de diferentes cantantes, artistas e incluso futbolistas. Y es que el popular streamer español nos tiene acostumbrados a compartir momentos amenos con diferentes celebridades, con los cuales comparte grandes charlas y dónde se revelan algunas curiosidades de su carrera. Así pues, Pedri, jugador del FC Barcelona, fue el último en asistir a una entrevista con la figura de Twitch, donde tocó temas de su destacada carrera futbolística. No obstante, uno de los momentos de la charla que más llamó la atención se dio cuando fue consultado sobre si conocía a Paolo Guerrero, dejando una respuesta inesperada para los seguidores del ‘Depredador’.

Este martes 2 de enero, la estrella del conjunto culé participó en la primera edición del programa ‘Charlando Tranquilamente’, el cual se emite por la plataforma Twitch. Si bien el joven jugador participó en una entrevista, también fue retado a participar en una serie de juegos en línea, donde realizaron una trivia para reconocer a varios jugadores de distintas nacionalidades.

Luego de pasar por varios futbolistas, el juego optó por poner a Paolo Guerrero, capitán y goleador histórico de la Selección Peruana. Inmediatamente, Ibai Llanos solicitó a Pedri que adivine el nombre del exRacing; sin embargo, la estrella blaugrana sorprendió al no saber quien era el deportista que aparecía en la pantalla.

“Este no lo sé. Páralo, páralo (el video)”, mencionó el jugador de FC Barcelona, lamentándose al no reconocer a Paolo Guerrero. “Es que yo de Sudamérica no sé. Voy a decir un nombre por tirar uno, la selección sé cuál es, pero al jugador no lo conozco. ¿Gabriel?”, contestó ante la pregunta del streamer.

Al pasar los segundos, tocó revelar el nombre del jugador. “¡Paolo Guerrero, tío!”, mencionó Pedri, luego de reverlarse la pregunta. “Ya sé, los de Perú me van a matar”, añadió.

Como era de esperarse, Ibai Llanos bromeó con la situación y reveló que también falló cuando le tocó reconocer al ‘Depreador’, pero que eso no afectó su relación con sus seguidores peruanos. “Yo también fallé, pero los peruanos te quieren igual. Lo sentimos, chicos”, sostuvo. Finalmente, culminó la dinámica elogiando al futbolista de Liga de Quito. “Paolo es muy bueno”, sentenció

Paolo Guerrero sobre la elección de Fossati y su futuro futbolístico

Luego de los complicados resultados que registramos en los primeros seis cotejos de las Eliminatorias, el combinado nacional quedó en último puesto de la tabla (con apenas dos unidades) y ello desencadenó que Juan Reynoso deje el buzo de la blanquirroja. De momento, ya se anunció a su reemplazante: se trata del uruguayo Jorge Fossati, quien fue campeón con Universitario de Deportes en la Liga 1 Betsson 2023.

Al respecto, Paolo Guerrero precisó que solo queda trabajar para que el estilo de trabajo del técnico uruguayo pueda ser de utilidad al combinado nacional. “Es cuestión de trabajo, tiempo y se respeten los procesos. Ha entrado un nuevo profesor, es un cambio radical, otra forma de juego, otro pensamiento y cambia todo, así que hay que tener paciencia, captar la idea del entrenador, ajustar y adaptarse”, indicó.

Asimismo, el capitán de la ‘bicolor’ se refirió a su presente deportivo. “El 2023 fue un lindo proyecto con Liga de Quito y pasamos lindos momentos”, comentó en diálogo con TVPerú Deportes, tras su llegada este martes a Lima. Una de las dudas que queda pendiente es su continuidad, luego de que quedara descartada su renovación con LDU Quito. Ojo, con el club norteño logró el título de la Copa Sudamericana y del torneo ecuatoriano.

“Estoy esperando que llegue alguna propuesta, algo concreto, algo bueno, uno que sea para ganar alguna copa internacional. Zubeldía es un gran entrenador, nada de qué hablar de sus acciones, lo que ha conseguido es importante, pero sobre todo es una gran persona”, destacó el acatante. A su vez agregó: “Busco un proyecto donde el entrenador no crea que el fútbol es jugar Play Station”.

Los números de Paolo Guerrero en el 2023

Paolo Guerrero comenzó el 2023 fichando por Racing Club, lo cual supuso una gran oportunidad para relanzar su carrera en un fútbol competitivo como el argentino. Sin embargo, Fernando Hago no le dio muchas oportunidades y solo completó 22 partidos entre Liga Profesional, Copa Libertadores y Copa Argentina, marcando tres goles en 847′ disputados.

Tras quedar libre al sentir que necesitaba jugar en un club donde lo respetaran más, arribó a Liga de Quito en julio y a partir de ahí todo comenzó a salirle mejor gracias al respaldo de Luis Zubeldía. Jugó 20 compromisos entre LigaPro y Copa Sudamericana, ganando ambos torneos con ocho goles en su haber, firmados en 1546′ jugados.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR