¿Será un nuevo paso para su carrera futbolística? Definitivamente, de darse, puede ser la inyección que necesitaba ‘La Roca’ para ser aquel futbolista que la rompió en el América. Pedro Aquino, quien llegó a Lobos BUAP a mediados de 2017, tras conquistar dos títulos de la Liga 1 con Sporting Cristal (2014 y 2016) y ser considerado uno de los volantes peruanos con mayor proyección en el fútbol peruano, parece estar cerca de poner fin a su etapa en el fútbol mexicano casi ocho años después.

De acuerdo con información de la cuenta @HartoSantista en X (antes Twitter), especializada en noticias relacionadas con Santos Laguna, actual equipo del peruano, el seleccionado peruano se encuentra en negociaciones para un posible fichaje por Botafogo.

A lo largo de su carrera en México, Aquino ha defendido las camisetas de Lobos BUAP, Club León, América y Santos Laguna, así como logró coronarse campeón del Apertura 2020 con León. Sin embargo, en la última temporada su participación fue limitada, debido a una lesión en la rodilla derecha sufrida en marzo, que lo llevó al quirófano. Tras la operación, tuvo que utilizar una férula para evitar recaídas.

Según RTI Esporte, en un primer acercamiento entre Botafogo y el representante del jugador, se informó que Santos Laguna estaría dispuesto a negociar su venta por una cifra que partiría de los dos millones de dólares. Además, se menciona que el salario actual de Aquino, de 700 mil dólares anuales, estaría por debajo del promedio del fútbol brasileño, lo que facilitaría el acuerdo económico.

¿Qué dijo Pedro Aquino sobre la Selección Peruana?

“Creo que soy parte de la selección y del grupo, siento que puedo aportar, pero siento que hay buenos jugadores que lo pueden ser igual o hasta mejor que yo. Claramente, soy parte de la selección y aporto. Eso se verá de parte del cuerpo técnico; estoy trabajando, esforzándome muchísimo; quiero vestir la camiseta de la selección, no saben lo que anhelo”, declaró en diálogo con Al Ángulo.

Aquino -a su vez- dio detalles del difícil proceso que vivió con su lesión: “Me llevaron a un hospital en Colorado para hacerme un tratamiento de células madres, me las pusieron en la rodilla, muy bien; no le tenía tanta fe porque era un dolor en la rodilla que no me dejaba hacer mis actividades”.

Asimismo, contó cómo fue su relación con Jorge Fossati. “Solo tuve la oportunidad cuando estuve en Perú, me presenté en la selección y conversé con él. Sabía de mi lesión”. A pesar de esa única experiencia, la ‘Roca’ recibió buenos comentarios de parte de sus compañeros hacia el charrúa. “Me contaron muy buenas cosas, muy frontal, te dice las cosas como son; se le ve que quiere hacer las cosas bien”.

Por otro lado, ante el difícil momento que atraviesa la Selección Peruana, las críticas de los fanáticos no tardaron en llegar. En este contexto, Aquino expresó su malestar por la situación de su equipo nacional. “Es duro ver que a tu selección no le está yendo del todo bien. Claramente a mí me gustaría aportar y estar ahí con ellos. De lejos es muy complicado. De hecho cuando llego al club me preguntan qué pasó con la selección; claro, uno se cansa y quiere mandar lejos a las personas porque lo hacen de una forma, tal vez no de mala onda, pero lo dicen sabiendo que la selección no anda bien, yo quiero pelearme porque los comentarios no me hacen bien, es muy complicado no poder aportar a tu selección y estar aguantando a los muchachos que te molestan”, finalizó.





TE PUEDE INTERESAR





.