Pedro Gallese, arquero de la Selección Peruana de Fútbol, protagoniza un nuevo video en el que se revela una faceta más íntima de su vida: la relación con su hijo como fuente de motivación y fortaleza emocional.
La pieza muestra al ‘Pulpo’ en una cancha, enfrentando una jugada decisiva. Con el temple y la concentración que lo caracterizan, se le ve reaccionando en medio de un ambiente cargado de tensión competitiva. La escena transmite determinación y control. Sin embargo, es el desenlace el que transforma el relato en algo más poderoso: tras la jugada, aparece su hijo, quien corre hacia él para darle un abrazo.
Ese gesto sencillo, pero profundamente simbólico, refuerza el mensaje central del video: más allá de la exigencia del alto rendimiento, hay un espacio personal donde el aliento más valioso no proviene de la tribuna o la prensa, sino del entorno más cercano. Un abrazo que representa compañía, apoyo incondicional y orgullo compartido.
Este video forma parte de la campaña ‘You Got This’ de adidas, que busca destacar el lado humano de los atletas y visibilizar cómo el deporte también es un espacio donde se cultivan relaciones emocionales profundas. En esta serie de contenidos, se resalta que el éxito no solo se mide en resultados, sino también en los vínculos que inspiran a los deportistas a seguir creciendo.
Pedro Gallese se suma así a una línea narrativa que ya ha contado con la participación de la atleta nacional Thalía Valdivia, acompañada de su mamá, y del campeón mundial de squash Diego Elías, junto a su papá. Todas estas historias tienen un punto en común: muestran que, detrás de cada atleta, hay alguien que creyó primero, reforzando el mensaje de que el apoyo familiar es clave en el camino hacia la grandeza.