Golazo de Cristian Alvarez, imposible de atajar para Pedro Gallese | VIDEO: Win Sports

Pedro Gallese debutó con derrota en Deportivo Cali. El portero peruano no pudo evitar el único tanto del partido que llegó gracias a un golazo del jugador de Jaguares, Cristian Alvarez, a los 70 minutos.

