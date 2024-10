No cabe duda que Pedro Gallese es uno de los líderes de Orlando City en la Major League Soccer (MLS). El portero peruano siempre aparece para evitar goles y, en esta ocasión, el ‘Pulpo’ atajó un penal, adivinando la dirección de pelota y la mando hacia la defensa para el despeje respectivo. Lastimosamente, su equipo cayó por 2-1 ante Atlanta United, en el final de la etapa regular de la MLS. Eso sí, clasificaron a los play-offs por ubicarse en el cuarto lugar.

Cuando recién iniciaba la segunda etapa del partido, el árbitro determinó un penal a favor de Atlanta United. Con el resultado 1-2 en contra para la escuadra morada, Gallese tenía la misión de detener este tiro y evitar alargar la ventaja. Tras minutos de concentración, logró adivinar la dirección.

En el transcurso del partido, Orlando City buscó repetidamente el empate, pero no fue efectivo. El marcador se abrió en la primera etapa con goles de Saba Lobjanidze y Jamal Thiare para la visita; mientras que los locales, descontaron con anotación de Martin Ojeda, todo esto en la primera etapa.

En la contienda no estuvo Wilder Cartagena por acumulación de tarjetas amarillas, teniendo en cuenta que es uno de los habituales titulares. Quien sí tuvo minutos fue Luis Abram en Atlanta United, el defensa peruano ingresó a los 78′ cuando el resultado ya estaba casi definido.

Con este resultado, Orlando City quedó ubicado en el cuarto lugar de la Conferencia Este con 52 puntos. Previo a este duelo, ya había asegurado su pasaje a los play-offs. Por el lado de Atlanta United, obtuvo el último cupo a la siguiente fase, tras terminar noveno con 40 unidades.

Pedro Gallese no estará en Perú vs. Chile

A minutos de finalizar el primer tiempo en el Perú vs. Brasil, Pedro Gallese reclamó una jugada tras un corte del ataque de la Selección Peruana. De manera ofuscada, el ‘1′ le hizo notar su molestia al árbitro Esteban Ostojich, quien no tomó la situación de la mejor manera y le mostró una tarjeta amarilla. Debido a esta amonestación, el ‘Pulpo’ no estará disponible para el partido contra Chile el próximo 15 de noviembre en el Estadio Nacional.

El motivo de la acción del guardameta se debió a que interrumpió una jugada a favor de la Bicolor para permitir la atención de un jugador de la ‘Canarinha’ que se encontraba tendido en el campo tras un choque con Luis Advíncula. Ostojich no dudó en mostrarle la tarjeta amarilla tras el airado reclamo de Gallese. Dado que el portero era uno de los jugadores en riesgo por acumulación de tarjetas, se perderá el duelo ante Chile, dirigido por Ricardo Gareca.

Cabe destacar que la primera opción de su reemplazo es Carlos Cáceda, quien juega en Melgar y es el segundo arquero del equipo. Él ya tuvo experiencia en Eliminatorias (Rusia 2018 y Qatar 2022) y, cuando estuvo entre los tres palos, logró un buen desempeño. Además, Diego Romero también es una opción, ya que el guardameta de Universitario de Deportes posee grandes cualidades que el director técnico conoce bien tras su paso por la ‘U’. Sin embargo, es difícil que esto ocurra.





