A lo largo de los nueve partidos que tiene Jorge Fossati al mando de la Selección Peruana, el mediocampo ha sido una de las zonas más sensibles y en donde el equipo ha requerido más variantes para las labores creativas, pues si bien nos está costando que los delanteros queden a tiro de remate, eso no se explicaría sin la poca influencia de los volantes. De esta forma, si de por sí ya era una preocupación la escasa preponderancia de los interiores, la ausencia de Renato Tapia abre una nueva interrogante sobre cómo el comando técnico solucionará esto con miras al próximo compromiso frente a Uruguay.

Tapia era de lo poco rescatable en la medular de la ‘Blanquirroja’, ya que ante la intermitencia de sus acompañantes en dicha zona, su despliegue físico le daba cierto equilibrio al 3-5-2 y permitía que el equipo no se partiera a la mitad en fase defensiva. Si algo se ha valorado de esta etapa con Fossati en el banquillo, es la relativa solidez que tenemos en el fondo gracias a la línea de tres, conformada en la fecha doble de septiembre por Miguel Araujo, Carlos Zambrano y Alexander Callens.

Tanto los stoppers como el líbero tenían el respaldo del ‘Cabezón’ en las labores defensivas, cuando este se recogía unos metros para cubrir los sectores por donde el rival podía hacer daño, o cuando salía apretar al posible receptor antes de que llegue al borde del área. En el fútbol todo funciona en conexión, como una analogía entre lo que uno hace y el que está detrás –o adelante–. Un mal movimiento puede desencadenar que el equipo quede a merced del talento del rival, mientras que una buena decisión puede desarticular cualquier ataque.

Renato Tapia recién podría a jugar con la Selección Peruana en noviembre. (Foto: Getty Images)

El mejor ejemplo de lo que ofrece Renato Tapia lo vimos en el partido contra Colombia, donde fue uno de los mejores de la Selección Peruana. La propuesta de Jorge Fossati en aquel 1-1 comenzó siendo muy intensa, emparejando las acciones durante gran parte del primero tiempo y dejando la sensación de que se le podía competir a un conjunto que había quedado subcampeón en la última Copa América. El volante de 29 años estuvo muy atento para cortar los circuitos que buscaban generar Richard Ríos o Jhon Arias, además de ser un auxilio constante cuando Luis Díaz buscaba el mano a mano con Luis Advíncula o atacaba las espaldas de Wilder Cartagena.

Hablando estadísticamente, Tapia registró seis despejes, una intercepción, una entrada exitosa, ganó cuatro de siete duelos aéreos y cuatro de cinco disputas terrestres. Asimismo, su labor no solo se limitó a lo defensivo, ya que trató de darle fluidez a la poca posesión que tenía la ‘Bicolor’ y que con la presencia de James Rodríguez en el segundo tiempo fue disminuyendo aún más. Dentro de todo lo que pudo hacer, tuvo dos pases claves y 67 % de precisión en sus pases (22 de 33). A pesar de que Jorge Fossati quiso replicar ese mismo planteamiento contra Ecuador, el recorrido de los interiores no fue el mismo y el desgaste de la altura hizo lo suyo, por lo que el rendimiento de Renato decayó.

Después de perderse la Copa América por el conflicto con la póliza que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no le dio, su regreso a la Selección Peruana se dio con 88′ en Leganés, club por el que fichó tras su no renovación con Celta de Vigo. A diferencia de aquella fecha doble de septiembre, ahora iba a llegar con 199′ encima y una mayor continuidad por la confianza que le ha depositado Borja Jiménez. Lamentablemente Jorge Fossati no podrá disfrutar de esa versión de Renato Tapia, por lo que ahora tendrá que hallar soluciones en nombres como Jorge Murrugarra y Jesús Castillo.

Renato Tapia registra ocho partidos oficiales con Leganés. (Foto: Getty Images)

Fossati mueve su pizarra

Las molestias que Renato Tapia comenzó a sentir en el posterior se presentaron durante la semana, por esa razón en la Selección Peruana sabían que su presencia en la Videna no era del todo segura. Para prevenir cualquier contratiempo, convocaron a Jorge Murrugarra para que se una a los entrenamientos con anticipación. Precisamente el último sábado le consultaron a Jorge Fossati sobre las alternativas que tiene a la mano. “‘Murru’ estaba avisado, y todas son muy buenas opciones. Mañana (hoy) llega Jesús (Castillo), que es la opción más lógica. Pero eso lo vamos a ir definiendo con los días y determinando si lo que vamos a usar un volante o dos volantes centrales. Eso lo iremos definiendo con el correr de los días”, reveló en conferencia de prensa.

Esta no es la primera vez que Renato le hace falta a la ‘Bicolor’, pues en marzo se perdió la primera convocatoria del ‘Nono’ por una rotura fibrilar de grado 1 en el recto anterior del muslo derecho, mientras que en junio decidió no ir a la Copa América por discrepancias con la FPF. Aquella vez la solución fue Wilder Cartagena, quien con Perú venía jugando como interior derecho, pero ante la emergencia se convirtió en el volante tapón titular durante el certamen continental. No obstante, ahora no será una variante porque está suspendido por una fecha por acumulación de tarjetas amarillas.

Tal como lo señaló el DT de la ‘Bicolor’, Jesús Castillo es una alternativa interesante a raíz de su continuidad en Portugal con Gil Vicente, algo que no tuvo en anteriores convocatorias. Si bien venía jugando como interior izquierdo en un 4-3-3, este sábado lo hizo como ancla en el triunfo por 3-1 sobre el Estrela Amadora y fue una variante en dicha posición ante la lesión del marfileño Mory Gbane. Además, Fossati dijo que no descarta la posibilidad de jugar con dos mediocampistas centrales, lo que nos invita a pensar en que el 3-4-3 es una opción dentro de su libreta. En este escenario, el nombre de Horacio Calcaterra también toma fuerza.

Por otro lado, además de pensar en las soluciones internas, el ‘Flaco’ no puede dejar de lado que Uruguay buscará mostrar una mejor versión que hace un mes, cuando empataron con Paraguay (0-0) y Venezuela (0-0). Aquella vez afrontaron la fecha doble con un mediocampo parchado ante las ausencias de Nicolás de la Cruz y Giorgian De Arrascaeta, además de la suspensión de Federico Valverde contra la ‘Vinotinto’. Esto quiere decir que la ‘Celeste’ contará con una cuota importante de creatividad, sobre por los jugadores del Flamengo. Quien reemplace a Renato Tapia tendrá una dura misión frente al combinado de Marcelo Bielsa.

Jugador Club Partidos Minutos jugados Jesús Castillo Gil Vicente 4 360 Horacio Calcaterra Universitario 4 286 Jorge Murrugarra Universitario 4 150

Los registros de las variantes de Jorge Fossati, desde la fecha doble de septiembre.

Jorge Murrugarra registra dos convocatorias con la Selección Peruana. (Foto: ITEA Sport)





TE PUEDE INTERESAR