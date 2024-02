No cabe duda que Piero Quispe se va ganando de a pocos la confianza del técnico Gustavo Lema en Pumas UNAM. Y es que a pesar de que no arrancó como titular en los primeros encuentros de los ‘Felinos’ en esta temporada 2024, el mediocampista nacional ya sumó su segundo encuentro como titular y lo hizo ante Necaxa. Eso sí, el exUniversitario no desaprovechó la oportunidad y brilla con un gran nivel sobre el terreno de juego. Por ejemplo, ante los ‘Rayos’, estuvo muy cerca de conseguir su primera asistencia, pero un mal remate de su compañero Guillermo Martínez le quitó dicha posibilidad.

La jugada se dio a los 12 minutos de la primera mitad. El equipo local tuvo un tiro de esquina, el cual terminó en un rebote a los pies del jugador incaico. Este remató en primera, aunque el balón impactó en un defensor rival. Pese a ello, el cuero siguió bajó posesión de Pumas, siendo César Huerta el encargado de continuar la acción.

Ante la presión de un futbolista de Necaxa, Huerta avanzó unos metros y combinó con Piero Quispe, quien leyó a la perfección la jugada. Así pues, en en campo contrario, el exUniversitario alzó la mirada y sacó un buen centro, el cual pasó por encima de los jugadores de los ‘Rayos’. Lamentablemente, Guillermo Martínez no aprovechó la oportunidad y conectó un mal remate de cabeza, mandando el balón fuera del campo.

Pumas vs. Necaxa: lo que se viene

Luego del encuentro ante Necaxa, Pumas UNAM deberá enfocarse en lo que será su próximo reto de la temporada. En esta ocasión, los ‘Felinos’ se medirán ante Tigres, por la quinta jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. El cotejo se llevará a cabo el sábado 3 de febrero desde las 8:00 p.m. (hora peruana), en el Estadio Universitario.

Cabe destacar que el equipo de Piero Quispe busca escalar a los primeros lugares del certamen mexicano. Previo al cotejo ante los ‘Rayos’, acumulaba seis unidades, ubicándose en la séptima posición. Por ello, una victoria será vital para acercarse a los objetivos de la campaña.

Necaxa, por su lado, se alistará para su próximo reto, el cual será ante nada menos que Juárez. El duelo se disputará el sábado 3 de febrero a partir de las 6:06 p.m. A diferencia del duelo ante Pumas, los de Eduardo Fentanes jugarán en condición de visita en el Estadio Olímpico Benito Juárez.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO