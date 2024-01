Pumas UNAM trabaja arduamente de cara al inicio del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, el cual iniciará este fin de semana. Como era de esperarse, previo al arranque del certamen mexicano, los ‘Auriazules’ aprovecharon para presentar a Guillermo Martínez, Rogelio Funes Mori y Piero Quispe. Si bien todos los jugadores declararon, fue el mediocampista nacional quien se mostró más ilusionado por este nuevo reto de su carrera. Asimismo, confesó que viene motivado para aportar en su nuevo club.

Cabe destacar que el exvolante de Universitario llega de disputar sus primeros minutos con Pumas, ya que participó en un amistoso de pretemporada contra Toluca. El jugador nacional ingresó en el complemento, teniendo algunas oportunidades para mostrar su talento. Eso sí, ‘Pierito’ aseguró que continuará trabajando para alcanzar su mejor versión con los ‘Felinos’.

“Estoy con mucho trabajo y desde el primer día que entrené con el grupo me trataron bien. Estoy poco a poco apoyándome en la altura. En Perú donde yo jugaba había pero no tanta. Me voy acoplando”, mencionó el mediocampista en conferencia de prensa.

Asimismo, sostuvo: “De mi parte quiero poner mucho trabajo y aportar mi granito de arena. Hay grandes jugadores y debo seguir trabajando para ganarme un puesto en el equipo. Voy a aportar mucho sacrificio”.

En relación a las críticas, Piero Quispe fue consultado por las críticas sobre su fichaje por Pumas y respondió que no estuvo al tanto de ellas. Además, aseguró que la liga mexicana es una de las más competitivas del continente. “Yo no hago caso a las críticas, solo hago caso a mis padres. Venir a la Liga de México no es fácil. Es bastante competitiva y también de acá se puede ir a Europa. No vi tantas críticas como dices pero la vida es de oportunidades. No dude en venir”, sentenció.

Piero Quispe, uno de los fichajes más destacados de la Liga MX

El volante nacional fue considerado como uno de los mejores fichajes de la Liga MX en la temporada 2024. EFE, en un recuento de los jugadores que llegaron a México para este último curso, destacó al exUniversitario junto al portero colombiano Kevin Mier.

“El centrocampista peruano Piero Quispe, de los Pumas UNAM, y el guardameta colombiano Kevin Mier, del Cruz Azul, sobresalen entre los nuevos fichajes del torneo Clausura 2024 del fútbol mexicano que comenzará este viernes”, se lee en la publicación de la agencia.

Del mismo modo, EFE hizo un recuento de la carrera de Quispe en Perú y cómo aportaría en Pumas UNAM. “Quispe, de 22 años, llega a los felinos tras ser campeón de la liga en su país con Universitario de Deportes y ser nombrado el mejor jugador del torneo”, señaló.

“Para repartir sus asistencias, el oriundo de Lima tendrá como principales objetivos al extremo César Huerta, el mejor anotador de Pumas el campeonato pasado, y al delantero argentino Rogelio Funes Mori, otro fichaje de los felinos que proviene de los Rayados”, concluyeron.

¿Cuándo debutará Piero Quispe con Pumas UNAM?

El estreno de ‘Pierito’ como ‘Felino’ se daría el próximo domingo 14 de enero, cuando Pumas reciba a Juárez en el estadio Olímpico Universitario, en un compromiso correspondiente a la primera jornada del Clausura 2024 de la Liga MX. El duelo está programado para la 1 de la tarde (hora peruana) y será transmitido por TUDN (solo México).

De acuerdo a recientes informes de la prensa azteca, el peruano Piero Quispe ha dejado buenas sensaciones a los ojos del entrenador Gustavo Lema en sus primeros días de trabajo. El técnico argentino estaría tan satisfecho que pondría al exvolante de Universitario de Deportes como titular en el enfrentamiento ante Juárez.





