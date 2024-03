Si bien Pumas UNAM no la está pasando bien en el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX –acumula dos derrotas consecutivas–, Piero Quispe continúa siendo indispensable en el esquema de Gustavo Lema y ha sostenido su titularidad en ocho de los diez partidos que lleva la temporada. Su buen nivel no solo es reconocido por los medios de comunicación mexicanos, sino también por los hinchas ‘felinos’, quienes constantemente se le acercan para pedirle una foto o un autógrafo.

Esta vez, previo al compromiso frente a Monterrey, ‘Pierito’ fue abordado por un niño mientras se dirigía a las instalaciones del Estadio BBVA Bancomer. Al verlo, el exvolante de Universitario de Deportes le preguntó si tenía una entrada para el partido y, al enterarse que no, sacó un boleto de su bolsillo y se lo regaló. Además de la fotografía de rigor, el menor se fue contento por el gesto de nuestro compatriota.

Lamentablemente el resultado ante los ‘Rayados’ no fue el esperado, ya que los de Lema fueron superados ampliamente y cayeron por 3-0. A pesar del contexto adverso, el estratega argentino mantuvo a Quispe en el terreno de juego durante todo el partido, ya que era de los pocos futbolistas en ofensiva que podían darle algo distinto en la búsqueda de un gol que los acercara al empate.

Finalmente esto no sucedió y Pumas UNAM consumó su tercera derrota en lo que va del temporada, además de registrar cuatro triunfos y tres empates. Con estos números, el cuadro universitario se ubica momentáneamente en la séptima casilla de la tabla de posiciones del Clausura 2024, sumando 15 puntos con 16 goles a favor y 14 en contra; esto dice mucho de lo desequilibrado que está el equipo, ya que han recibido muchos tantos en 10 duelos disputados.

Volviendo a Piero Quispe, hay que tomar en cuenta que todavía no suma goles ni asistencias en la competición azteca, pero eso no impide que su rol dentro del plantel sea determinante para Gustavo Lema. Además de darle fluidez al ataque cada vez que tiene el balón, es muy sacrificado para la recuperación y físicamente ha mejorado muchísimo: ahora completa los 90′ sin ninguna dificultad, algo que no sucedía en sus primeros partidos.

Piero Quispe tiene contrato con Pumas UNAM hasta diciembre del 2026. (Foto: Getty Images)





¿Qué se le viene a Pumas UNAM?

Luego de esta derrota por 3-0 a manos de Monterrey, Pumas UNAM volverá a tener actividad esta semana cuando reciba al Tijuana por la décima primera jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Este partido está programado para el domingo 10 de marzo desde la 1:00 p.m., se disputará en el Estadio Olímpico Universitario y será transmitido para todo el territorio mexicano a través de las señales de Televisa y TUDN.

Posteriormente, el equipo de Piero Quispe tendrá una complicada vista al Toluca por la fecha 12. Este encuentro está pactado para el sábado 16 de marzo desde las 8:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Nemesio Diez y será televisado a través de las señales de Las Estrellas y TUDN, además de la alternativa vía streaming por ViX Plus. En Depor estaremos atentos a lo que pueda hacer el volante nacional en ambos duelos.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO