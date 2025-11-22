Piero Quispe brindó asistencia en el triunfo del Sydney FC frente al Melbourne Victory. (Video: Paramount Plus)
Piero Quispe brindó asistencia en el triunfo del Sydney FC frente al Melbourne Victory. (Video: Paramount Plus)

Después de haber sumado nuevamente minutos con la , disfruta de un buen momento en su regreso al Sydney FC siendo nuevamente protagonista en un partido de la Liga de Australia. este sábado 22 tuvo su primera asistencia de gol con la camiseta del equipos que goleó a Además, con este resultado, el equipo donde milita el peruano tomó momentáneamente el primer lugar de la liga doméstica al alcanzar los 12 puntos en cinco partidos disputados. Eso sí, debe aguardar por lo que haga Auckland FC que tiene 10 unidades y un duelo menos.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS