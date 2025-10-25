Tras un opaco debut con derrota por 2-1 ante Adelaide United, en un mal partido en líneas generales de todo Sydney FC, Piero Quispe consiguió su primera victoria con su nuevo equipo en Australia en su segunda presentación. Por la fecha 2 de la A-League, el peruano volvió a ser de la partida y fue clave iniciando la jugada del gol de la tranquilidad: con pase largo a la espalda de la defensa rival, dejó libre al inglés Joe Lolley, quien dio la asistencia para el 2-0 definitivo del australiano Patrick Wood. Fue el gol de la tranquilidad y para cerrar un buen partido de Quispe: obtuvo un 7.8 sobre 10 de calificación en Flashscore, completando el 100% de regates (4 de 4), 15 de 20 pases exitosos y ganando ocho duelos. Lo anecdótico es que esta victoria ante Central Coast Mariners fue ante el equipo del arquero Andrew Redmayne, recordado como el ‘arquero bailarín’ en aquella definición por penales con Perú ante Australia en el repechaje rumbo a Qatar 2022.