Apareció con gol. Rodrigo Vilca marcó el segundo gol del Newcastle United, en la Premier League 2, a los 2 minutos extras del primer tiempo. Si bien el equipo inglés trató de quedarse con el resultado positivo, su rival, West Bromwich, fue el que terminó por sumar los tres puntos de la jornada.

El atacante peruano, en busca de llegar a su mejor nivel deportivo, apareció nuevamente en lista para el choque de este lunes y desde el primer minuto. Si bien fueron las ‘Urracas’ las que abrieron el marcador a los 6′, ello no fue suficiente para quedarse con el resultado a favor, pues sus oponentes supieron cómo responder con tres goles antes de terminar los primeros 45′.

Tras el gol de Diallo a los pocos minutos de arrancar el cotejo, West Bromwich devolvió el golpe con las anotaciones de Akkel Higgins a los 24 y 38 minutos, mientras que Rico Richards marcó a los 30 minutos. Cuando se pensó que el marcador quedaría así, apareció Vilca para anotar el descuento a los 45+2′ y así dar un cambio al equipo.

No obstante, pese a este esfuerzo el objetivo de revertir este resultado, la situación no mejoró. Para el segundo tiempo Reyes Cleary anotó a los 50′ minutos y 90+5′, lo que dejó sin oportunidad al equipo del peruano de levantarse y salir de la racha en la que se encuentran, ya que en los últimos cinco partidos no han podido ganar (dos empates y tres derrotas).

En la tabla de posiciones, el Newcastle United se ubica en la novena posición de once clubes, con un total de 16 puntos, con cuatro victorias, cuatro empates y ocho partidos perdidos. Todavía quedan cuatro fechas más por disputar, siendo el próximo encuentro contra Nottingham Forest el próximo lunes 20 de marzo a las 2:00 p.m. (hora peruana).

Rodrigo Vilca retornó esta temporada al Newcastle United, luego de estar en Universitario de Deportes a modo de préstamo, en el 2022. En el club crema no obtuvo el protagonismo ni los minutos de de juego esperados, por lo que seguirá en la Premier League 2 – División 2 con el combinado Sub 23, pero solo haría hasta el 12 de marzo, que cumple 24 años.





