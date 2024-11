Aunque Raúl Ruidíaz sigue ausente en la Selección Peruana, el último domingo se convirtió en el protagonista de una gran noticia con su equipo, el Seattle Sounders. Lograron clasificarse a la segunda ronda de los playoffs de la MLS, y el delantero peruano, quien comenzó como titular, tuvo una destacada actuación. Gracias a su rendimiento, el equipo verde logró vencer 7-6 al Dynamo en la tanda de penales, después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. Ahora jugará en las semifinales de la Conferencia Oeste y está a la espera de conocer a su nuevo rival, que saldrá del ganador del duelo entre LAFC y Vancouver.

En un partido que en la ida terminó 0-0 y tuvo que definirse también desde los doce pasos, el equipo de la ciudad de Seattle se llevó el triunfo al ganar 5-4 en la tanda de penales. Este encuentro era decisivo para determinar quién avanzaría a la siguiente ronda. El partido fue parejo entre ambas escuadras, pero el equipo peruano defendió bien los constantes ataques del local y supo aprovechar las ocasiones claras que tuvo.

Fue entonces cuando, a los 87′, Cristian Roldán apareció para poner el primero y darle la ventaja a Seattle, que parecía encaminarse hacia el triunfo y el pase a la siguiente ronda de los playoffs. Sin embargo, por un inesperado giro del destino y la mala fortuna, el autor del 1-0 volvió a marcar, pero esta vez en propia puerta, lo que permitió el empate y llevó el partido a la definición por penales.

Ya en los doce pasos, la situación estuvo bastante pareja, ya que ningún equipo quería irse con las manos vacías. La ‘Pulga’ marcó el cuarto gol, mostrando siempre su seguridad y reflejando su experiencia en estos momentos. Sin embargo, fue en la última serie donde se definió todo. Tras el gol de Obed Vargas, que ponía en ventaja a la escuadra ‘Verde Delirante’, llegó el turno de Tate Schmitt, quien, para su mala suerte, vio cómo el portero Stefan Frei atajó su remate con los pies.

Durante el encuentro, el exjugador de la ‘U’ se mostró participativo en el ataque y fue fundamental a la hora de rotar el balón con sus compañeros. Según Sofascore, que lo calificó con 6.7, Raúl anotó 26 toques, ganó 1 de 4 duelos en el suelo y tuvo una presencia constante metros antes del área, además de algunas aproximaciones por la banda izquierda, colaborando en la recuperación del balón.

Con esto, Ruidíaz va en busca de un nuevo título en lo que podría ser su última temporada en Seattle, ya que su contrato con los estadounidenses se extiende hasta finales de 2024. A propósito de esto, anteriormente el portal norteamericano Sounder at Heart, informó que el delantero nacional renovará su contrato para el próximo año y que no solo Universitario de Deportes lo desea, sino también otros clubes de México y Estados Unidos. “En la Liga MX lo siguen de cerca. Tanto Atlanta United como el New England Revolution mostraron su interés y estuvieron cerca de llegar a un acuerdo”, precisó.





¿Cómo se juegan y cuál es el formato de los Playoffs MLS Cup 2024?

Los 16 mejores equipos de la liga norteamericana se preparan para un emocionante enfrentamiento el sábado 7 de diciembre, en el estadio del equipo mejor clasificado. Los siete primeros de cada conferencia avanzan a los cuartos de final, mientras que el octavo se enfrentará al noveno en un partido de Play-In en casa del mejor posicionado. El ganador pasará a los Playoffs, donde, si hay empate tras los 90 minutos, se decidirá el resultado con un dramático desempate por penales.





Cuartos de final de la Conferencia Este

Primer partidos de la serie:

Inter Miami 2 - Atlanta United 1

Orlando City 2 - Charlotte FC 0

FC Cincinnati 1 - NYCFC 0

Columbus Crew 0 - New York RB 1

Segundo partidos de la serie:

Atlanta United 2 - Inter Miami 1

Charlotte FC 0 (3) - Orlando City 0 (1)

NYCFC 3 - FC Cincinnati 1

New York RB 2 (5) - Columbus Crew 2 (4) (serie terminada)

Tercer partido de la serie

Inter Miami vs. Atlanta United (sábado 9 de noviembre)

(sábado 9 de noviembre) Orlando City vs. Charlotte FC (sábado 9 de noviembre)

(sábado 9 de noviembre) FC Cincinnati vs. NYCFC (sábado 9 de noviembre)





Cuartos de final de la Conferencia Oeste

Primeros partidos de la serie:

LA Galaxy 5 - Colorado Rapids 0

LAFC 2 - Vancouver Whitecaps 1

Seattle Sounders 0 (5) - Houston Dynamo 0 (4)

Real Salt Lake 0 (4) - Minnesota United 0 (5)

Segundos partidos de la serie:

Vancouver Whitecaps 3 - LAFC 0

Colorado Rapids 1 - LA Galaxy 4 (serie terminada)

(serie terminada) Houston Dynamo 1 (6) - Seattle Sounders 1 (7) (serie terminada)

(serie terminada) Minnesota United 1 (3) - Real Salt Lake 1 (1) (serie terminada)

Tercer partido de la serie

LAFC vs. Vancouver Whitecaps (viernes 8 de noviembre)





