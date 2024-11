Como bien adelantó el Depor, tras finalizar el Torneo Clausura, en el que Universitario de Deportes logró el bicampeonato, este último domingo la Selección Peruana anunció a través de sus redes sociales su lista de 29 convocados para los partidos contra Chile y Argentina. En esta convocatoria hubo algunas sorpresas, como el regreso de Paolo Guerrero y Miguel Trauco, así como las ausencias de Joao Grimaldo y Marcos López. Si bien Jorge Fossati contó con más opciones de jugadores para esta nómina gracias al regreso de futbolistas que estuvieron lesionados y de otros que cumplieron sus fechas de sanción, también tuvo que dejar fuera a algunos nombres, como Pedro Aquino, quien, al enterarse de que no estaría en esta fecha doble de noviembre, se pronunció y expresó su pesar.

A través de Instagram, Pedro Aquino envió un mensaje tras hacerse público el llamado por el ‘Nono’. “Trabaja duro, en silencio... y deja que el éxito haga todo el ruido”, escribió el futbolista de Santos Laguna. Es importante mencionar que la ‘Roca’, tras su lesión, tuvo que someterse a una intervención quirúrgica. Como resultado, el volante estuvo alejado de las canchas durante un período de siete meses, lo que le impidió participar en la pasada Copa América y en los duelos de las Eliminatorias Sudamericanas en septiembre y octubre.

Sin embargo, ya se encuentra recuperado y desde hace algunas semanas esta siendo considerado por su DT Ignacio Ambriz. El último sábado, por la fecha 15, los Verdiblancos jugaron contra Cruz Azul, donde perdieron 2-0. En el campo, dos peruanos tuvieron minutos: Anderson Santamaría fue titular, mientras que Pedro Aquino ingresó en la segunda mitad. El volante nacional pisó el gramado a los 57′ en reemplazo de Tahiel Jiménez.

Si bien es cierto que su no convocatoria se debe a que todavía no tiene el ritmo deseado y aún no es titular en su equipo, esto no significa que, tras mostrar una evolución, no pueda estar en las próximas convocatorias. Además, sus compañeros que comparten la misma posición llegan con más rodaje, como es el caso de Renato Tapia, Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud y Wilder Cartagena, quienes habitualmente juegan desde el arranque y son protagonistas en su club.

Por lo pronto, la ‘Roca’ tendrá que esperar a la fecha doble de marzo del próximo año, cuando Perú se enfrentará a Bolivia (de local) y Venezuela (de visita). Es importante mencionar que los entrenamientos de la Selección Peruana comenzarán este lunes 4 de noviembre en la Videna, con futbolistas del medio local. El viernes 15 de noviembre, la Bicolor se medirá contra Chile (dirigido por Ricardo Gareca) en Lima, y el martes 19 visitará a Argentina en Buenos Aires, en un partido que se jugará en el estadio La Bombonera.

Mensaje de Pedro Aquino tras no ser convocado por la Selección Peruana para la fecha doble de noviembre. (Foto: Captura Instagram).





¿Qué dijo Pedro Aquino sobre la Selección Peruana?

“Creo que soy parte de la selección y del grupo, siento que puedo aportar, pero siento que hay buenos jugadores que lo pueden ser igual o hasta mejor que yo. Claramente, soy parte de la selección y aporto. Eso se verá de parte del cuerpo técnico; estoy trabajando, esforzándome muchísimo, quiero vestir la camiseta de la selección, no saben lo que anhelo”, declaró en diálogo con Al Ángulo.

Aquino precisó que esta complicación era muy difícil para él y que su familia, junto con el cuerpo técnico de los Verdiblancos, fue su apoyo para mantener la fe. “Me llevaron a un hospital en Colorado para hacerme un tratamiento de células madres, me las pusieron en la rodilla, muy bien, no le tenía tanta fe porque era un dolor en la rodilla que no me dejaba hacer mis actividades”, indicó.

En octubre, ante la lesión de Renato Tapia, una opción a considerar era Pedro; no obstante, su recuperación era reciente y todavía no había sumado minutos con su equipo en la Liga MX. El mediocampista informó que la FPF tuvo contacto con él. “He hablado con el cuerpo técnico del profesor Fossati. Gracias a Dios siempre han estado atentos a mi recuperación y cómo voy evolucionando. Siempre antes de las convocatorias, me han estado escribiendo, me han llamado y hemos estado conversando. Después cuando volví al campo, he estado con la gente del área médica en comunicación”, acotó al respecto.

Además, contó cómo es su relación con el DT de la Bicolor. “Solo tuve la oportunidad cuando estuve en Perú, me presenté en la selección y conversé con él. Sabía de mi lesión”. A pesar de esa única experiencia, la ‘Roca’ recibió buenos comentarios de parte de sus compañeros hacia el charrúa. “Me contaron muy buenas cosas, muy frontal, te dice las cosas como son, se le ve que quiere hacer las cosas bien”.

Por otro lado, ante el difícil momento que atraviesa la Selección Peruana, las críticas de los fanáticos no tardaron en llegar. En este contexto, Aquino expresó su malestar por la situación de su equipo nacional, compartiendo una anécdota con sus compañeros de Santos Laguna. “Es duro ver que a tu selección no le está yendo de todo bien. Claramente a mí me gustaría aportar y estar ahí con ellos. De lejos es muy complicado. De hecho cuando llego al club me preguntan qué pasó con la selección; claro, uno se cansa y quiere mandar lejos a las personas porque lo hacen de una forma, tal vez no de mala onda, pero lo dicen sabiendo que la selección no anda bien, yo quiero pelearme porque los comentarios no me hacen bien, es muy complicado no poder aportar a tu selección y estar aguantando a los muchachos que te molestan”, finalizó.





Lista de convocados de la Selección Peruana

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario) y Diego Enríquez (Sporting Cristal).

Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario) y Diego Enríquez (Sporting Cristal). Defensas: Alexander Callens (AEK Atenas), Aldo Corzo (Universitario), Luis Abram (Atlanta United F.C.), Carlos Zambrano (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers), Renzo Garcés (Alianza Lima) y Erick Noriega (Alianza Lima).

Alexander Callens (AEK Atenas), Aldo Corzo (Universitario), Luis Abram (Atlanta United F.C.), Carlos Zambrano (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers), Renzo Garcés (Alianza Lima) y Erick Noriega (Alianza Lima). Volantes: Renato Tapia (Leganés), Jesús Castillo (Gil Vicente), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors), Oliver Sonne (Silkeborg IF), Sergio Peña (Malmö), Piero Quispe (Pumas), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City) y Miguel Trauco (Criciúma).

Renato Tapia (Leganés), Jesús Castillo (Gil Vicente), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors), Oliver Sonne (Silkeborg IF), Sergio Peña (Malmö), Piero Quispe (Pumas), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City) y Miguel Trauco (Criciúma). Delanteros: Alex Valera (Universitario), Gianluca Lapadula (Cagliari), Edison Flores (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano), José Rivera (Universitario), Paolo Guerrero (Alianza Lima) y Luis Ramos (Cusco FC).





Fecha y hora de los próximos partidos de Perú

El siguiente encuentro de Perú será ante Chile en el Estadio Nacional de Lima, por la jornada 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El compromiso está programado para jugarse el viernes 15 de noviembre desde las 8:30 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un apasionante ‘Clásico del Pacífico’, ya que ambas selecciones necesitan los puntos para seguir luchando por el cupo al repechaje.

Para completar la fecha doble de noviembre, el equipo dirigido por Jorge Fossati visitará a la Selección Argentina en La Bombonera de Buenos Aires. El encuentro ante la albiceleste se disputará el martes 19 de noviembre desde las 7:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un duelo bastante complicado ante la actual campeona del mundo y la bicampeona de la Copa América.

La Selección Peruana se encuentra en el penúltimo lugar de las Eliminatorias para el Mundial 2026, con apenas seis puntos. (Foto: FPF)





TE PUEDE INTERESAR