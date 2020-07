La MLS está de vuelta y con un formato distinto, donde los 26 equipos del torneo competirán por grupos hasta llegar a un ganador. Aunque se consideró la seguridad de los jugadores, colocando a todos en un mismo complejo deportivo (ESPN Wide World en Disney, Florida), hay quienes no están del todo de acuerdo con ciertos criterios, tal es el caso de Raúl Ruidíaz.

El delantero peruano de Seattle Sounders se pronunció sobre los cambios en la organización del campeonato, al igual que el lugar elegido para que se lleve a cabo, ya que al encontrarse en el verano del hemisferio norte, las condiciones para competir en el día pueden llegar a ser extremas.

“Entiendo que en la MLS han querido hacer un buen campeonato y darnos actividad. Pero hay cosas que no siento que están bien. Hay grupos de equipos que tienen todos sus partidos en la noche y ninguno en la mañana, cuando hace mucho más calor. Considero que hay desventajas”, sostuvo Ruidíaz para RPP.

Asimismo, mostró su incomodidad con ciertos detalles. “Solo estamos en el hotel todo el tiempo, estamos en Disney, pero no es que hemos venido de vacaciones, estamos siempre concentrados. No sé qué tan acertado haya sido venir a jugar aquí, el calor es muy fuerte, llegamos en la mañana a 33 o 34 grados. Hay cosas que no comparto”, manifestó el también delantero de la Selección Peruana.

Raúl Ruidíaz fue titular en el empate sin goles frente a San Jose Earthquakes, de Marcos López. Su próximo encuentro será este martes 14 de julio ante Chicago Fire, desde las 8:00 a.m. (hora peruana).

