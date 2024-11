El camino de Raúl Ruidíaz en Seattle Sounders parece estar llegando a su fin. El delantero peruano ha perdido total notoriedad y relevancia esta temporada, a pesar de ser uno de los históricos de la institución. Las lesiones, su bajo nivel y los cruces con el técnico Brian Schmetzer parecen ser los detonantes para que a final de campaña deje el elenco de ‘Rave Green’. Eso sí, a final del día, la ‘Pulga’ busca siempre lo que todo futbolista desea: jugar. En esta etapa de playoffs de la MLS Cup, el DT sorprendió alineándolo como titular ante Houston Dynamo, la primera vez desde junio.

La ‘Pulga’ jugó todo el partido de vuelta por los playoffs de la MSL Cup frente al elenco texano, un encuentro que se extendió hasta los penales y en donde Ruidíaz contribuyó con su ejecución desde los doce pasos (8-7). Una actuación que le sienta bien en lo anímico al artillero nacional de 34 años y una que hasta generó la reacción de Brian Schmetzer, quien no ocultó su sorpresa por su rendimiento pese a la falta de actividad.

“Raúl aún es el máximo goleador del club. Después tenemos a Cristian (Roldán), Joao Paulo, Obed (Vargas), Pedro (de la Vega), Paul (Rothrock), quien hizo 5 goles. En la alineación seguramente extrañamos a Jordan (Morris) y Albert (Rusnak), pero aún así era un equipo competitivo, tenemos un plantel amplio”, comenzó diciendo Brian Schmetzer, DT de Seattle tras el triunfo en el Shell Energy Stadium de Houston.

Schmetzer se mostró asombrado por la vuelta de Ruidíaz al equipo titular y cómo no desentonó, teniendo en cuenta que su última vez desde el arranque fue el 8 de junio en la derrota 2-1 ante Kansas City. “Este partido no era fácil y los jugadores que mandamos a la cancha también podían jugar [...] Raúl lo dio todo, no sabía si iba a durar los 90 minutos, pero lo hizo y fue mérito suyo”, sostuvo.

La situación de Raúl Ruidíaz en Seattle Sounders

Este 2024, las lesiones perjudicaron el rendimiento y continuidad de Raúl Ruidiaz en Seattle Sounders; sin embargo, en el mes de junio se dio una situación que perjudicó la relación con el DT: no celebró el triunfo ante Dallas FC y se fue directamente al camerino, algo que no cayó para nada bien a Brian Schmetzer. De esta manera, fue sancionado de manera interna.

Meses después -en setiembre- el portal ‘Sounder At Heart’ dio a conocer que la ‘Pulga’ no está contento con su situación en la MLS y ya informó que no renovará contrato con su actual equipo (su contrato acaba en diciembre). Es así que el delantero tendría camino libre para volver a ponerse la camiseta de Universitario de Deportes para la próxima temporada.

El medio de comunicación también señalo que no continuará para el 2025: “la falta de minutos de juego, la división en el vestuario y la sensación de que se le ha infravalorado han hecho mella en el máximo goleador de todos los tiempos del club, por lo que no prevé la posibilidad de un regreso”.

Por otro lado, la relación de Raúl Ruidíaz y algunos jugadores más con el técnico Brian Schmetzer no es de la mejor y que “ya no tiene la unidad, la camaradería y la serenidad que alguna vez tuvo”, por lo que el atacante peruano ya habría tomado la decisión de dar por terminado su ciclo en el Seattle Sounders, club al que llegó en el 2018 (procedente del Monarcas Morelia de México).

Los números de Raúl Ruidíaz en 2024

Raúl Ruidíaz ha jugado hasta la fecha un total de 30 partidos, con ocho goles en esta temporada de la MLS. Además, participó de dos juegos en la US Open Cup y también de la Leagues Cup, pero en estos torneos no estuvo fino de cara al arco y no pudo marcar. Recordemos que la ‘Pulga’ juega su séptimo año en el conjunto norteamericano, con el que ganó tres títulos nacionales y una Concachampions.

TE PUEDE INTERESAR