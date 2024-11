Habrán pasado un par de días desde la dolorosa derrota ante Cusco FC y la forma cómo se les escapó el Torneo Clausura, pero la herida continúa abierta en los hinchas de Alianza Lima. Los íntimos redondearon para mal una campaña llena de errores y cuestionamientos en diferentes niveles (plantel y dirigencial). Y la primera medida de la directiva blanquiazul tras este fracaso fue la destitución de Bruno Marioni como gerente deportivo; la afición también esperaba la salida de Mariano Soso; no obstante, decidieron ratificarlo para encaminar con más tiempo el proyecto 2025.

Esta decisión generó cierta polémica entre el hincha íntimo por el estilo y la poca resolución efectiva de Soso durante los últimos partidos del Clausura, dejó escapar no solo el título nacional, sino el cupo directo a la Copa Libertadores (son ahora Perú 4, lo que significa que jugarán la fase previa). Sin embargo, la administración de Alianza decidió seguir confiando en él, además de respetar su contrato por todo el próximo año.

No obstante, en las últimas horas, su permanencia en La Victoria dejó de ser segura, y no por parte de la directiva íntimo, sino por un interés de un equipo argentino de querer hacerse con los servicios de Mariano Soso. De acuerdo a Radio 2 de Rosario, el entrenador de 43 años entró en el radar para ser DT de Newell’s Old Boys.

La ‘Lepra’ busca nuevo técnico tras la salida de Sebastián Méndez en septiembre, en este periodo el club rosarino viene siendo dirigida de manera interina por Ricardo Lunari y marcha en la casilla 16 de la Liga Profesional Argentina. “El que está bien posicionado es Mariano Soso, que hoy dirige en Perú; algunos medios peruanos señalan su continuidad, pero interesa en Newell’s”, dijeron los panelistas del programa Zapping Sport Rosario de la misma casa radial.

De llegarse a concretar la oferta formal, Soso deberá tomar una decisión de seguir en Alianza Lima o aceptar la propuesta de Newell’s, club que curiosamente es de donde salió. El DT inició sus labores como formador en el ‘Lepra’ y luego acompañó a Claudio Vivas como ayudante de campo. En Argentina, dirigió a Defensa y Justicia y San Lorenzo.

El balance de Mariano Soso en Alianza Lima

Es importante recordar que Soso se unió a Alianza Lima a mediados de agosto, tomando el lugar de Alejandro Restrepo. El colombiano fue destituido debido a que no logró conseguir el trofeo del Torneo Apertura y obtuvo resultados insatisfactorios al inicio del Torneo Clausura. La derrota ante Universitario de Deportes en la tercera fecha fue el factor decisivo que llevó a su salida del La Victoria.

Después de tomar el control del equipo, el argentino dirigió a los blanquiazules en 12 encuentros, alcanzando un total de siete victorias y tres empates. Sin embargo, el equipo experimentó dos derrotas claves: una frente a Atlético Grau y otra contra Cusco FC. Esta última derrota fue determinante, ya que le impidió al equipo conseguir al menos un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

¿Cómo quedó el orden para la Copa Libertadores 2025?

Aunque faltaba confirmar el orden, las escuadras peruanas ya estaban definidos para su participación en la Copa Libertadores 2025. Al ganar el campeonato de la Liga 1 Te Apuesto, Universitario de Deportes aseguró su lugar en la fase de grupos como el representante principal, pero no lo hará solo. Sporting Cristal, que terminó a solo tres puntos de la ‘U’ en el acumulado, se quedó con el puesto de Perú 2, obteniendo también un cupo directo en la fase de grupos.

Los otros dos representantes peruanos serán Melgar y Alianza Lima. Tras empatar en Arequipa, los rojinegros aseguraron el tercer lugar en el acumulado y serán Perú 3, participando en la primera fase previa de la Libertadores. Por otro lado, Alianza Lima, como Perú 4, jugará en la segunda fase previa del torneo. Es importante mencionar, que esta fase será de eliminación directa tras un partido de ida y vuelta.

