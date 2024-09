Poco a poco está ganándose un espacio en el equipo titular. Este sábado, Renato Tapia inició acciones en el empate 1-1 entre Leganés y Rayo Vallecano en el Campo de Fútbol de Vallecas, por la fecha 8 de LaLiga. El mediocampista peruano completó sus primeros noventa minutos en el club ‘pepinero’, al que llegó en agosto para disputar la temporada 2024-25 y la siguiente (su contrato es hasta mediados de 2026). Luego del pitazo final, el exfutbolista de Feyenoord resaltó el trabajo que hicieron en una plaza complicada y valoró el resultado conseguido en condición de visitante.

El jugador de la Selección Peruana disputó los ocho compromisos del Leganés (solo tres como titular); sin embargo, recién jugó un partido completo este sábado. El local abrió el marcador gracias al gol de Sergio Camello; pero la visita logró la igualdad por medio de Juan Cruz. Desafortunadamente, el equipo de Borja Jiménez llegó a los seis partidos consecutivos sin conseguir una victoria (tres empates y tres derrotas).

El ‘Cabezón’ explicó que en el segundo tiempo pudieron mejorar y eso les permitió llevarse un punto. “Fue una semana muy buena en cuanto a tenencia del balón, a idea de juego, con cuatro atrás y con mucha gente por dentro. Que llegue ese gol fue un golpe duro. Estoy orgulloso porque en la segunda parte se notó realmente lo que hemos trabajado en la semana, cómo encontramos los espacios, el uno contra uno en las bandas, y creo que nos dio el resultado”, dijo.

Tapia destacó que, cuando el equipo mejoró, él también lo hizo y llegó a sentirse muy cómodo en el terreno de juego. “No solo individual sino colectivamente; el primer tiempo no fue el mejor, y creo que en el segundo me sentí mucho más cómodo, en las divididas también pude estar más presente y sobre todo con el balón, que es lo que venimos trabajando y lo pude hacer”, añadió.

Renato apuntó que siempre deben tratar de sumar en condición de visitante. “Fuera de casa tenemos que sumar siempre, no podemos perder. Y en casa tenemos que ganar, ni siquiera tenemos que pensar en el empate porque tenemos que hacer de la casa un fortín, ser conscientes de que no se nos puede escapar nada. Contento y orgulloso por el trabajo de los chicos, creo que se brindaron los noventa minutos”, señaló.

Finalmente, el peruano mencionó que el equipo ya pasó la página y está pensando en su siguiente reto, que será ante Valencia en el Estadio Municipal de Butarque (Leganés), por la novena jornada de LaLiga. De no haber alguna sorpresa, todo indica que Renato Tapia volvería a repetir la titularidad, pues realizó una sólida presentación ante los ‘Franjirrojos’.

¿Cuándo vuelve a jugar Leganés?

El próximo partido de Leganés será ante Valencia, por la fecha 9 de LaLiga de España. Este duelo está programado para jugarse el viernes 4 de octubre, desde las 2:00 de la tarde (horario peruano, 9:00 p.m. en horario español). Posteriormente, el equipo de Tapia tendrá un reto sumamente complicado: visitará a Atlético Madrid en el Cívitas Metropolitano. Este duelo se jugará el 20 de octubre.

Leganés tuvo un buen inició en LaLiga, pero luego bajó el rendimiento y en estos momentos, tras un triunfo, cuatro empates y tres derrotas, se ubica en el puesto 17 con siete puntos. Está en la parte baja, muy cerca de la zona de descenso. Si no empieza a levantar cabeza, estará destinado a pelear por salvar la categoría. El duelo ante Valencia es clave para regresar al camino de la victoria.





