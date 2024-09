Este sábado 28 de septiembre, el Estadio Alejandro Villanueva será testigo de un partido clave en la recta final del Torneo Clausura 2024. Alianza Lima y Melgar se preparan para un duelo que muchos ya anticipan como el más importante de la jornada. Los blanquiazules y rojinegros se juegan sus últimas cartas, en un choque donde el margen de error es prácticamente inexistente. Si alguno de los dos clubes pierde, sus aspiraciones de consagrarse campeón podrían desvanecerse definitivamente. En este contexto de tanta expectativa, la voz de Horacio Orzán sonó con fuerza de cara a este compromiso decisivo.

El argentino, pieza clave en el mediocampo del cuadro arequipeño, dejó en claro cuál es su único objetivo: ganar. Para Orzán, no importa si el rival es Alianza Lima o cualquier otro equipo de la liga, lo que está en juego es la victoria. “Por lo que es el anual nos jugamos con un rival directo, así que ahora vamos por este partido que va a ser durísimo y vamos a ver cómo está”, comentó a medios presente en el aeropuerto de Lima.

La rivalidad entre Alianza Lima y Melgar ha crecido con los años, y en cada enfrentamiento ambos equipos dejan todo en la cancha. Sin embargo, para Orzán, este partido no le genera ninguna emoción particular más allá de la responsabilidad de sumar los tres puntos.

“¿Qué te genera jugar contra Alianza Lima?”, le preguntaron al mediocampista rojinegro. Con frialdad, su respuesta fue contundente: “Lo mismo que genera jugar con Los Chankas, con la ‘U’, con Cristal, nada. Solamente quiero ganar los 3 puntos y después nada más”.





La ausencia de Bernardo Cuesta y su impacto





El duelo entre Alianza Lima y Melgar tendrá una ausencia notoria: Bernardo Cuesta. El delantero argentino sufrió una lesión en el último partido ante Atlético Grau, lo que lo ha dejado fuera de lo que resta de la temporada. Sobre esta pérdida, Orzán fue sincero al reconocer lo sensible que es para el equipo no contar con su máximo referente en el ataque. “Ahora todo el equipo lo tiene que suplantar, es una baja muy sensible para nosotros, es evidente. No hace falta que lo diga”.

La responsabilidad de reemplazar a Cuesta recae ahora sobre todo el plantel, y jugadores como Orzán deberán dar un paso al frente para liderar al equipo en uno de los momentos más críticos del año. “Sabemos que no será fácil, pero estamos preparados para este tipo de desafíos”, señaló el mediocampista.

Horacio Orzán se alista para el partido entre Alianza Lima vs Melgar en Matute. (Foto: AFP)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Melgar?





Alianza Lima vs. Melgar se disputará este sábado 28 de septiembre en el Estadio Alejandaro Villanueva. El inicio del compromiso está programado para las 8:30 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 10:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 9:30 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 7:30 p.m.





¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Melgar?





Por la fecha 13, Alianza Lima vs. Melgar será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por Depor.

Alianza Lima vs. Melgar: últimos 10 partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 28/04/24 Melgar 1-0 Alianza Lima Liga 1 - Apertura 28/09/23 Alianza Lima 0-0 Melgar Liga 1 - Clausura 19/05/23 Melgar 2-1 Alianza Lima Liga 1 - Apertura 12/11/22 Alianza Lima 2-0 Melgar Final Liga 1 09/11/22 Melgar 1-0 Alianza Lima Final Liga 1 21/09/22 Alianza Lima 2-0 Melgar Liga 1 - Clausura 12/03/22 Melgar 1-0 Alianza Lima Liga 1 - Apertura 22/09/21 Alianza Lima 1-0 Melgar Liga 1 02/11/20 Melgar 0-4 Alianza Lima Liga 1 07/09/20 Melgar 2-2 Alianza Lima Liga 1

Alianza Lima venció 3-0 a Sport Boys en su partido más reciente de la Liga 1. (Foto: GEC)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR