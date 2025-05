Por la fecha 38 de LaLiga, uno de los pendientes era definir el tercer equipo que iba a perder la categoría. En la última jornada, Leganés recibía al ya descendido Valladolid y Espanyol hacía lo propio con el también descendido Las Palmas; los ‘pepineros’ necesitaban ganar y que los ‘pericos’ no lo hagan, pero solo se cumplió lo primero. El equipo de Renato Tapia goleó 3-0, pero al final solo hubo lamentos por descender a Segunda división.

El peruano, como de costumbre, fue de la partida y jugó hasta los 83 minutos, cuando el partido ya estaba decidido y a la misma hora Espanyol ya se había puesto arriba en el marcador. En la cancha de Butarque, los hinchas de Leganés sabían que su equipo estaba nuevamente en la B.

Cumplido el descenso, Leganés publicó en sus redes sociales: “A veces en la vida no vale con luchar hasta el final. El orgullo de este club y de esta ciudad nos hará volver a latir. Gracias por no rendiros. Aúpa Lega hoy y siempre. Volveremos”.

Esta temporada, Renato Tapia se convirtió en un indiscutible para los ‘pepineros’, marcando un gol en 34 partidos en LaLiga, además de otras tres presentaciones en la Copa del Rey. Cabe recordar que llegó a Butarque tras cuatro campañas de buen nivel en Celta de Vigo.

Lo que termina siendo curioso es que en esos cuatro años con los de Vigo estuvo luchando por salvarse del descenso, y lo acaba sufriendo en su primera temporada con Leganés; en cambio, Celta está por asegurar su presencia en Europa League en esta última jornada.

Con 29 años y a dos meses de cumplir 30, Renato Tapia debe decidir si continuará en Leganés, pues tiene contrato por una temporada más, o decide hablar con la directiva para que sea prestado a un equipo de Primera división, ya sea en España donde es conocido, o en alguna otra liga del exterior.

Leganés goleó a Valladolid, pero no le alcanzó para mantener la categoría. (Foto: @CDLeganes)

¿Se queda en Leganés?

En la previa del partido ante Valladolid, Renato Tapia habló con la agencia EFE y dio detalles sobre su futuro. Ojo, cabe recordar que todavía tiene contrato por una temporada más con Leganés.

“Esto es fútbol y en todos estos años que llevo jugándolo he visto muchísimas cosas. Creo que este fin de semana no va a ser la excepción. Seguramente va a ser un partido muy complicado, con muchas emociones. Cualquier cosa puede pasar”, indicó en la previa, aunque el resultado no se le pudo dar.

Consultado sobre la posibilidad de dejar el club en caso de descenso, Tapia evitó dar respuestas contundentes y prefirió dejar su futuro en manos de la institución. “Yo tengo contrato, es lo único que puedo decir. Después, lo que vaya a suceder no está en mis manos, no lo decido yo. Ya veremos qué pasa”, apuntó.

TE PUEDE INTERESAR