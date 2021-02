Son muy pocos los futbolistas peruanos que han podido mantenerse jugando en la élite del balompié europeo. El más reciente caso es el de Renato Tapia, quien arribó el 2013 a Países Bajos y ocho años después es una de las figuras del Celta de Vigo en LaLiga de España.

Sus primeros pasos por el ‘Viejo Continente’ los dio en el equipo Sub 21 del Twente. Con apenas 18 años, el ‘Cabezón’ no necesitó de mucho tiempo para llenarle los ojos al comando técnico de Jan Zoutman. El estratega neerlandés no lo tuvo tanto en su equipo, ya que un año después el mediocampista nacional estaba haciendo su debut con el plantel profesional.

Depor dialogó en exclusiva con Zoutma para conocer su opinión acerca del gran presente que atraviesa el jugador de la Selección Peruana, considerado uno de las revelaciones en el campeonato español.

“Nunca dudé de que podía llegar lejos. Tenía todas las habilidades, eso es seguro. Pero la mente siempre es determinante si los jugadores alcanzan la cima o no. Lo pasó mal en Feyenoord. Creo que cometieron un gran error y subestimaron sus cualidades”, comentó el actual DT del FC Dordrecht.

El actual DT del FC Dordrecht, a su vez, sostuvo que “lo bueno es que Renato aprendió a luchar por sus minutos en Rotterdam. Y eso es bueno para el espíritu de lucha de un jugador. La adversidad te hace más fuerte. Creo firmemente en sus cualidades. Estoy seguro de que será un jugador internacional de primer nivel en el futuro inmediato”.

Si hay alguien indicado para analizar el crecimiento deportivo de Renato Tapia durante su etapa profesional, ese es Jan Zoutman. En los últimos meses ha podido verlo en varias ocasiones durante sus presentaciones en Celta de Vigo y destaca una gran evolución.

“Mejoró tácticamente. Ahora sabe mejor cuándo y dónde tomar riesgos. Entiende que a veces es necesario jugar con un simple pase. Evolucionó físicamente. Además mejoró en su transición de ataque a defensa”, comentó.

Con respecto a la posibilidad de que el jugador nacional pueda llegar a un club más grande en el mediano plazo, el neerlandés no dudó en pronosticarle el mejor de los éxitos.

“Le irá muy bien. Tengo mucha curiosidad por saber cómo se presentará en un club más grande. La competencia allí es fuerte, pero el puede manejar esta situaciones”, finalizó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Renato Tapia puede convertirse en la venta más cara en la historia del Celta de Vigo